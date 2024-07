Albenga, spunta con un fucile da una finestra sulla folla: panico durante il Palio Storico

Esasperato dal rumore e dalla musica, un novantenne si affaccia alla finestra con un fucile puntato sulla folla di piazza Trincheri in festa per il Palio Storico di Albenga. È accaduto la notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio, intorno a mezzanotte e mezza.

Immediatamente sul posto i volontari della Protezione Civile di Albenga con il consigliere delegato Antonio Caviglia, i Carabinieri, la Polizia locale e i militi della Croce Bianca, successivamente raggiunti dal sindaco Riccardo Tomatis, la vicesindaco Silvia Pelosi e numerosi membri dell’Amministrazione comunale.

Per consentire alle forze dell’ordine di operare, l’area è stata temporaneamente transennata. Dopo che i Carabinieri hanno sedato gli animi e appurato che l’arma da fuoco imbracciata dall’uomo era scarica, l’anziano è stato trasportato in via precauzionale al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per alcuni controlli. Poi, un’altra persona che abita nello stesso edificio dell’anziano, è andata in escandescenze e ha cominciato a inveire, prima nei confronti dei membri dell’Amministrazione, poi nei confronti dei Carabinieri, i quali lo hanno portato in caserma.