Dramma a Celle Ligure, rinvenuto cadavere sulla battigia

AGGIORNAMENTO ORE 13.14: stando a quanto trapelato, l'uomo sarebbe annegato. Le forze dell'ordine stanno lavorando per risalire alle generalità della persona deceduta.

Tragedia questa mattina sul litorale di Celle Ligure, dove è stato trovato un cadavere. L'allarme è stato lanciato poco prima delle ore 8, all'altezza dei bagni Pappaciann'a, sul lungomare Crocetta.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari, la Capitaneria di Porto, la polizia locale e i carabinieri. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un uomo anziano, pare di circa 70 anni.

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte delle forze dell'ordine per risalire alle generalità della persona deceduta, la quale non aveva documenti con sé. Il molo è stato transennato.