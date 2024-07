Affitti brevi, Confedilizia: "Colpevolizzarli è un clamoroso autogol". Fiaip: "Dati molto positivi per il Savonese"

I dati attestano la ripresa del turismo: dopo gli anni bui della pandemia il comparto ha rilanciato la sua crescita. Appartamenti e case vacanze sono le tipologie preferite dai turisti, permettendo loro di immergersi nelle tradizioni locali e godere di un soggiorno personalizzato. Secondo l’Osservatorio Fiaip, è cresciuta la quota del settore extralberghiero nel Savonese. Già nel 2023 (proprio dagli studi della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) emerge che durante la stagione estiva i contratti di locazione breve ad uso turistico sono aumentati del 5%. Anche i canoni hanno registrato, rispetto al 2022, un aumento del 4%.

"Per l’estate 2024 è un trend che, dal nostro osservatorio, è destinato ad essere confermato – afferma Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip Savona – In linea con quanto illustrato da Francesco La Commare, presidente del Centro Studi Fiaip, stimiamo una crescita dell’8% rispetto all’estate 2023 del numero dei contratti di locazione breve con finalità turistica. Secondo le nostre previsioni è probabile che vi possa essere un aumento di turisti stranieri che sceglieranno la Riviera dove trascorrere le vacanze".

"Le locazioni brevi sono un mercato parallelo, non una forma di concorrenza all'offerta alberghiera - precisa Becchi - Chi si indirizza verso l'immobiliare ha esigenze diverse rispetto a chi si rivolge alle strutture ricettive. Gli albergatori che hanno effettuato investimenti stanno lavorando. Quanto ai controlli per le locazioni brevi, sono invece fondamentali: tutti devono avere il codice di identificazione".

Secondo Fiaip, i valori dei canoni di locazione sono previsti in crescita per il terzo anno consecutivo (+7% rispetto all’estate 2023), incremento dettato dall’inflazione e dall’aumento del costo del denaro, oltre che da una maggiore domanda. Insieme con la crescita delle locazioni turistiche si registra un aumento significativo della richiesta di immobili ad uso investimento confermando la fiducia degli italiani nel comparto immobiliare rappresentativo di un investimento sicuro a medio e lungo termine.

Per Paolo Prato, presidente regionale di Confedilizia Liguria, "colpire gli affitti brevi è un clamoroso autogol per il turismo e l'economia territoriale". "È da respingere fermamente la convinzione che gli affitti brevi siano la causa di un far west nella domanda abitativa, dello spopolamento dei centri storici, della mancanza di alloggi per studenti, nel sociale e causa del fenomeno dell'overtourism in Liguria", afferma Prato.

Aumentare la tassazione e gli adempimenti per i privati proprietari sugli affitti brevi "non è la strada giusta", sottolinea Confedilizia. Bene invece l’istituzione del codice unico nazionale e la lotta all’abusivismo da parte degli enti deputati.

Secondo Confedilizia, le proposte restrittive avanzate in tante città italiane o addirittura i blocchi totali come quelli decisi a New York e Barcellona "non sarebbero solo immorali e lesive del diritto alla proprietà privata, ma anche dannose per l'economia". "La convivenza tra hotel e strutture alberghiere è la soluzione win-win - commenta il presidente regionale Prato - C'è posto per tutti, il comparto alberghiero cresce e non viene schiacciato da quello extra-alberghiero. Anche i tipi di clientela sono differenti. In questo caso, infatti, come si è visto, a vincere è l'economia nel suo complesso".