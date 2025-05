Prima Assicurazioni, 2024 un anno da record: nuova spinta alla crescita internazionale

Il 2024 si conferma un anno di svolta per Prima Assicurazioni, che chiude l’esercizio con numeri superiori a ogni aspettativa e getta le basi per un 2025 ancora più ambizioso. L’insurtech italiana, protagonista di una rivoluzione digitale nel settore, ha registrato una raccolta premi di Gruppo pari a 1,3 miliardi di euro, in crescita del 47% rispetto al 2023, e un Ebitda di 104 milioni di euro, segnando un incremento straordinario del 257% su base annua.

Un risultato che supera ampiamente le stime formulate a metà anno, che ipotizzavano una raccolta compresa tra 1,1 e 1,2 miliardi. A trainare questa performance, oltre alla forza del modello tecnologico e data-driven, è stato anche l’ampliamento della base clienti, che ha superato quota 4 milioni di assicurati attivi.

“Abbiamo superato quota 4 milioni di clienti e ci apprestiamo a compiere dieci anni di attività con nuovi risultati record” – ha commentato George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni – “Questa è l’occasione per porre l’attenzione sulla rivoluzione che abbiamo portato nel settore assicurativo, grazie a tecnologia e analisi dei dati. Ogni anno abbiamo rafforzato la nostra posizione sul mercato, dimostrando che investire in digitalizzazione e customer experience può generare benefici concreti per clienti e stakeholder”.

Crescita sostenuta anche all’estero: UK e Spagna in accelerazione

Oltre al consolidamento sul mercato italiano, i dati preliminari del 2024 confermano una significativa espansione internazionale. Nel Regno Unito, Prima ha raccolto 34 milioni di euro in premi (vs 22 milioni nel 2023), mentre in Spagna ha raggiunto 20 milioni di euro, quasi triplicando il risultato dell’anno precedente (7 milioni).

Le previsioni per il 2025 sono altrettanto ambiziose: l’obiettivo è raddoppiare la raccolta premi in entrambi i mercati, arrivando a 71 milioni nel Regno Unito e 44 milioni in Spagna entro fine anno.

“Se i numeri italiani confermano la nostra capacità di generare profitti con volumi in crescita, i risultati esteri dimostrano la nostra scalabilità anche a livello internazionale” – ha dichiarato Mauro Piccinini, CFO di Prima Assicurazioni. “Il nostro rapporto sinistri/premi di Gruppo si attesta al 70%, uno dei migliori sul mercato. Questo ci consente di proseguire nel percorso di espansione con un modello efficiente, sostenibile e replicabile”.

Talento e tecnologia al centro della visione 2025

Parallelamente alla crescita economica, Prima continua a puntare su innovazione, eccellenza tecnica e sviluppo del capitale umano. Per sostenere l’espansione e la qualità dei servizi offerti, l’azienda ha annunciato un piano di oltre 200 nuove assunzioni nel 2025, che porteranno l’organico a oltre 1.400 dipendenti, contro i circa 1.200 di inizio anno.

L’obiettivo rimane quello di migliorare costantemente la user experience attraverso un uso intelligente dei dati e della tecnologia, ponendo sempre al centro l’efficienza e la soddisfazione del cliente.

Uno sguardo al futuro di Prima Assicurazioni

Cifre alla mano, il 2024 segna per Prima Assicurazioni una tappa di consolidamento maturo più che di semplice espansione.

La solidità dei fondamentali, unita alla capacità di adattarsi con rapidità a mercati diversi, conferma l’efficacia di un modello che non punta solo alla crescita, ma alla sostenibilità nel tempo.

Le premesse indicano un futuro costruito su basi solide, con attenzione costante alla qualità del servizio e all’evoluzione delle esigenze del mercato.





















