Carcare, oltre 100 persone alla "Pastasciutta Antifascista"

Un grande successo: oltre 100 persone alla “Pastasciutta Antifascista” di Carcare.

Un’iniziativa fortemente voluta della sezione Anpi di Carcare, con la collaborazione attiva della pro loco, per ricordare un episodio simbolico della storia italiana e della Resistenza: la grande pastasciutta di paese preparata dai fratelli Cervi, il 25 luglio 1943, per festeggiare la notizia dell’arresto di Benito Mussolini accompagnata dalla speranza della fine della dittatura e del conflitto.

"Una scelta temeraria attraverso un gesto di condivisione e umanità. Alcide Cervi e i suoi 7 figli prepararono chili e chili di pasta che portarono in piazza a Campegine (Reggio Emilia) e la distribuirono alla popolazione. Pochi mesi dopo, come noto, Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio e Ettore Cervi saranno fucilati dai fascisti per la loro attività partigiana", ricorda il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri.