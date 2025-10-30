 / Cronaca

Cronaca | 30 ottobre 2025, 09:50

Savona, vetri delle auto spaccati nel parcheggio vicino alla Provincia: indagini della polizia (FOTO)

La polizia scientifica sta effettuando i rilievi del caso

Un vero e proprio raid notturno quello che si è verificato nel parcheggio a lato della sede della Provincia di Savona. 

A diverse auto infatti sono stati spaccati i vetri. Ad alcuni mezzi è stato proprio distrutto il finestrino posteriore, ad altri quello anteriore. 

Potrebbe trattarsi non di un atto vandalico in piena regola ma di furti visto che alcune auto all'interno sono state messe a soqquadro con i ll vano porta oggetti aperto. 

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi e le indagini del caso.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium