Savona, vetri delle auto spaccati nel parcheggio vicino alla Provincia: indagini della polizia (FOTO)

Un vero e proprio raid notturno quello che si è verificato nel parcheggio a lato della sede della Provincia di Savona.
A diverse auto infatti sono stati spaccati i vetri. Ad alcuni mezzi è stato proprio distrutto il finestrino posteriore, ad altri quello anteriore.
Potrebbe trattarsi non di un atto vandalico in piena regola ma di furti visto che alcune auto all'interno sono state messe a soqquadro con i ll vano porta oggetti aperto.
Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi e le indagini del caso.