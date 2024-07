Stampanti per ufficio: quali modelli scegliere

Quando si tratta di gestire un ufficio, qualsiasi sia la sua dimensione, una o più stampanti performanti sono imprescindibili. Ovviamente è altrettanto importante assicurarsi di non restare mai a corto di carta, toner o cartucce. Se hai intenzione di rifornire il tuo ufficio, trovi cartucce per tutte le stampanti su Ufficiodiscount.it, e-commerce di riferimento per articoli e arredamenti da ufficio.

Differenze tra i vari tipi di stampanti e le migliori soluzioni per l'ufficio

Le stampanti non sono tutte uguali e scegliere quella giusta per il proprio ufficio può sembrare complicato. Ecco quindi una breve panoramica utile a orientarsi:

Stampanti Laser: l’opzione migliore quando si necessita di stampe in alta qualità e in grandi volumi. Le stampanti laser sono veloci, efficienti e offrono un costo per pagina inferiore rispetto alle controparti a getto d'inchiostro . Sono particolarmente indicate per documenti di testo e grafici aziendali ;

l’opzione migliore quando si necessita di e in grandi volumi. Le stampanti laser sono veloci, efficienti e offrono un costo per pagina inferiore rispetto alle controparti a . Sono particolarmente indicate e ; Stampanti a Getto d'Inchiostro : la soluzione più indicata per stampe a colori di alta qualità . Anche se il costo per pagina è generalmente più alto rispetto alle laser, le stampanti a getto d'inchiostro sono perfette per aziende che devono stampare brochure , presentazioni e materiale di marketing ;

: la soluzione più indicata per . Anche se il costo per pagina è generalmente più alto rispetto alle laser, le stampanti a getto d'inchiostro sono perfette per aziende che devono stampare , e ; Stampanti multifunzione: sono dispositivi all-in-one che combinano le funzioni di stampante, scanner , fotocopiatrice e talvolta fax . Questo le rende perfette per uffici con spazi limitati e possono essere sia a laser che a getto di inchiostro;

sono che combinano le funzioni di stampante, , e talvolta . Questo le rende perfette per uffici con spazi limitati e possono essere sia a laser che a getto di inchiostro; Stampanti a Impatto (Dot Matrix): Sebbene meno comuni negli uffici moderni, queste stampanti sono ancora utilizzate per applicazioni specifiche (ricevute, codici a barre, etichette…) e per volumi di stampa industriale.

Per scegliere la stampante più adatta bisogna dunque considerare le esigenze specifiche dell’ufficio in termini di frequenza di stampa, qualità desiderata e tipologia.

