Savona, il Circolo dei lavoratori Bitron dona 4 pulsossimetri alla Croce Bianca

Ieri pomeriggio, presso la sede della Croce Bianca di Savona, si è svolta la consegna ufficiale di 4 pulsossimetri da parte del Circolo dei lavoratori Bitron, che andranno ad attrezzare altrettante ambulanze dell'Associazione. Presenti all'evento il presidente e il Vice-presidente della Croce Bianca, oltre al responsabile delle iniziative Bitron, Giorgio Bonorino.

"Quest'ultimo ha ribadito la sua piena soddisfazione per quello che il Circolo sta facendo per la città di Savona, collaborando attivamente con Scuole, Associazioni ed Enti - commenta Bonorino - Siamo sicuri che questi nuovi dispositivi potranno essere utili per aiutare i militi nel già importante servizio alla città".

I"n pochi anni, grazie all'iniziativa "Un pensiero da Fabio", sono stati donati più di 15.000 euro di attrezzature alla comunità, sempre nel ricordo del collega Fabio Tocco, prematuramente scomparso a 39 anni. Questo è un elemento di grande soddisfazione e stimolo per le prossime attività".

"Ringraziamo gli amici d'infanzia di Fabio per la loro precisa e costante partecipazione alle nostre iniziative", conclude Bonorino.