Scontro tra due auto e un camion tra Albisola e Savona, riaperto il tratto dell'A10: traffico in tilt (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 18.10: Autostrada riaperta. Sempre 10 i km di coda tra Arenzano e Albisola.

-----

Un incidente in autostrada al km 36+500 e il traffico va completamente in tilt.

E' stato chiuso per qualche ora il tratto tra Albisola e il bivio A10, inizio complanare di Savona in direzione Ventimiglia per il sinistro stradale. L'uscita consigliata provenendo da Genova è dal casello di Albisola.

L'incidente ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante, dal cui serbatoio danneggiato si è riversata una significativa quantità di gasolio sull’asfalto, rendendo impraticabile la carreggiata e aggravando la situazione viaria.

All’interno del tratto interdetto al traffico, la circolazione risulta completamente bloccata. Le conseguenze si fanno sentire anche a monte: si segnalano code in costante aumento, fino a 10 chilometri, a partire dall’uscita obbligatoria di Albisola, già congestionata dai veicoli provenienti da Varazze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Ai soli veicoli leggeri in A10 provenienti da Genova e diretti verso Savona, è consigliato di uscire a Celle Ligure e percorrere la viabilità ordinaria in direzione Savona.

"Ogni settimana ne succede una – dice Marco Perasso, che si è trovato imbottigliato nel traffico ad Albisola – È stato chiuso il casello dell'autostrada per un incidente tra Albisola e Savona e il traffico è stato dirottato sull'Aurelia, ma è il caos. Tra l'altro non c'è un'indicazione né un vigile. Il navigatore fa percorrere una viabilità alternativa, ma sono strade strette e, se si ha un furgone, è quasi impossibile passare. E paghiamo pure pedaggi salati per queste autostrade".