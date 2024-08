Ospedale Santa Corona, a breve la formalizzazione da parte di Inail del finanziamento di 250 milioni per il monoblocco

L'iter dovrebbe entrare nel vivo in questo 2024 e un passo importante è l'ufficializzazione che ovo Santa Corona nel 2022 l’Inail aveva già messo a disposizione 145 milioni di euro, ma nel frattempo i costi erano aumentato e ora Asl e Regione erano in attesa che l’istituto confermi la disponibilità.

Per il nuovo Santa Corona, che supera la concezione ormai datata di una struttura ospedaliera sparsa in vari padiglioni, sono previsti 418 posti letto: 376 nel monoblocco con gran parte dei reparti accorpati in un unico edificio e altri 51 letti allestiti nel padiglione 18, uno dei pochi che sarà sottoposto ad un importante intervento di restyling e riammodernamento e che accoglierà i servizi dell’ospedale-territorio.

Il nuovo edificio sorgerà vicino alla via Aurelia, al posto dei padiglioni del “primo chirurgico”, ex Polio e piastra dei servizi, che verranno demoliti per far spazio alla struttura ospedaliera. I tempi , però saranno lunghi e ci vorrà una decina d'anni prima di vedere realizzato il nuovo ospedale.