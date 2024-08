Vertenza Piaggio Aero, Ghiglia (Cgil Savona): "Situazione sconcertante, l'organico continua a perdere maestranze e professionalità"

"Nonostante il periodo di ferie e di chiusura degli stabilimenti, crediamo necessario continuare a prestare attenzione alla vertenza Piaggio e all’incertezza vissuta dai lavoratori interessati". Cosi commenta Cristiano Ghiglia della Fiom Cgil Savona.

"L’organico continua a perdere maestranze e professionalità. È sconcertante che, dopo 6 anni di gestione commissariale e 3 gare di vendita relative ad un'azienda fondamentale per il Ministero della Difesa, il Ministro Urso del MiMit non sia andato oltre gli impegni generici e superficiali assunti a marzo con le organizzazioni sindacali e non abbia ancora posto l’attenzione necessaria per risolvere la problematica".

"È fondamentale indicare una seria e concreta prospettiva di rilancio perché Piaggio è un’eccellenza dell’economia savonese ed è strategica per il sistema paese! La Regione Liguria non ha voluto o non ha saputo intervenire in modo adeguato per coordinare la vicenda; il tempo è scaduto e ormai andranno prese comunque delle decisioni".

"Pertanto, auspichiamo che la Presidente del Consiglio prenda in mano la situazione, faccia sintesi e trovi una prospettiva per un'azienda legata irreversibilmente al sistema della difesa militare del nostro paese".

"L’incontro con la Struttura Commissariale di settembre sarà cruciale; diventa imprescindibile una solida unità sindacale per dare una svolta decisiva al salvataggio di Piaggio", conclude Ghiglia.