Il Consorzio Depurazione Acque promuove sui social la consapevolezza ambientale nell'uso delle risorse idriche

A partire dal 13 agosto, il Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.A. sarà presente sui principali canali social per migliorare la comunicazione e l'interazione con l'utenza.

Inizialmente, il Consorzio sarà attivo su Facebook e Instagram, con aggiornamenti quotidiani. Questi canali di comunicazione saranno dedicati non solo alle informazioni di servizio più rilevanti, ma anche a campagne informative sull'importanza di comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale.

Il tema dell'acqua e del suo utilizzo corretto sta assumendo una crescente importanza. Con questo obiettivo, il Consorzio ha deciso di ampliare il pubblico che potrà ricevere informazioni utili e interagire con noi.

"La presenza di numerose Bandiere Blu sul nostro litorale - afferma Maurizio Maricone, presidente del Consorzio Depurazione Acque - testimonia l'eccellente qualità del nostro mare. Il lavoro del Consorzio per garantire l'immissione di acque che non alterino i parametri delle acque marine è per noi una priorità. Continueremo a svolgere il nostro lavoro con costanza, anche in una fase di futura evoluzione".

Prosegue il presidente Maricone: "Abbiamo sentito la necessità di contribuire maggiormente alla sensibilizzazione sui temi dell'acqua, della depurazione e della qualità ambientale complessiva, come soggetti che forniscono un servizio pubblico alla collettività. Stiamo anche sviluppando una sezione dedicata sul nostro sito dove saranno disponibili informazioni sul nostro lavoro a tutela dell'ambiente, accessibile a cittadini e istituti scolastici".

Canale Facebook: Consorzio depurazione Savona

Canale Instagram: consorziodepurazione.savona