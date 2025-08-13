 / Cronaca

Cronaca | 13 agosto 2025, 15:05

Non si ferma al controllo, si schianta contro un'auto e oppone resistenza: arrestato

E' successo ad Albenga. L'uomo è scappato all'alt dei carabinieri sfrecciando a tutta velocità

Non si ferma al controllo, si schianta contro un'auto e oppone resistenza: arrestato

Non si è fermato per un controllo ma è sfrecciato via con lo scooter.

E' successo ad Albenga quando un uomo di nazionalità marocchina è scappato all'alt dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sfrecciando a tutta velocità. Durante la folle corsa, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un’auto parcheggiata ai lati della strada.

Le forze dell'ordine sono così riuscite a fermarlo con non pochi problemi visto che l'uomo ha opposto resistenza.

In seguito dopo essere stato immobilizzato è stato arrestato e processato per direttissima questa mattina in Tribunale a Savona.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium