Non si ferma al controllo, si schianta contro un'auto e oppone resistenza: arrestato

Non si è fermato per un controllo ma è sfrecciato via con lo scooter.

E' successo ad Albenga quando un uomo di nazionalità marocchina è scappato all'alt dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sfrecciando a tutta velocità. Durante la folle corsa, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un’auto parcheggiata ai lati della strada.

Le forze dell'ordine sono così riuscite a fermarlo con non pochi problemi visto che l'uomo ha opposto resistenza.

In seguito dopo essere stato immobilizzato è stato arrestato e processato per direttissima questa mattina in Tribunale a Savona.