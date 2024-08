Savona, folgorato da una scarica elettrica: 15enne in codice rosso

Una notte drammatica quella vissuta a Savona, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato dai cavi dell'alta tensione presso il deposito ferroviario di via Stalingrado.

L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri, la Polizia di Stato, la Polfer, la Croce Rossa di Savona e un'automedica.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: è stato intubato sul posto e trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente, che al momento rimane ancora in via di accertamento.