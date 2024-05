Savona, per il park di via Saredo il Comune chiede ad Ata di ripristinare gli abbonamenti agevolati per i residenti

Cercasi un parcheggi disperatamente. I residenti delle Fornaci, ogni estate, si trovano nella quasi impossibilità di parcheggiare. Vuoi per l'afflusso di bagnanti e turisti, soprattutto nei fine settimana, vuoi per a riqualificazione del fronte mare che ha tolto numerosi parcheggi, fatto sta che nei giorni scorsi hanno aperto una raccolta firme per chiedere che che vengano ripristinati alcuni posti auto riservati ai residenti, a tariffe agevolate, al parcheggio di Ata in via Saredo.

“Abbiamo incontrato Ata nei giorni scorsi - spiega l'assessore Ilaria Becco – e abbiamo chiesto di poter avere avere nuovamente gli abbonamenti mensili ridotti per i residenti, come nell'estate precedente e siamo in atesa di una risposta”.