Truffa dello specchietto, nuovo tentativo nel savonese: a segnalarlo un automobilista in Val Bormida

Tanto datata quanto conosciuta e punita, eppure sempre attuale. E' la cosiddetta "truffa dello specchietto", del quale è stato segnalato un nuovo recente tentativo nelle scorse ore nella nostra provincia.

L'allarme stavolta arriva dalla Val Bormida, sulla strada che conduce a Pallare, e a denunciare l'accaduto è stato un cittadino che ha rischiato di esserne vittima prima di accorgersi che qualcosa non quadrava in quanto stava succedendo.

L'episodio è avvenuto quando l'uomo, mentre guidava, è stato avvicinato da un'auto scura il cui automobilista pare facesse ampi gesti di fermarsi. A quel punto, la designata vittima, pensando vi fosse un problema al proprio mezzo, ha accostato.

Non appena sceso dall'auto, l'uomo è stato subito accusato dall'altro conducente borbottante di aver urtato il suo specchietto, mostrandogli una striscia nera sul paraurti dell'auto, sostenendo che fosse la prova dell'impatto. Tuttavia, l'uomo si è insospettito subito in quanto la traccia non sembrava coerente con l'altezza dello specchietto e, al tatto, era appiccicoso, come se fosse stato applicato intenzionalmente.

Nonostante l'insistenza del truffatore, la vittima ha deciso di verificare meglio la situazione, chiedendo di tornare al luogo dell'incidente ipotetico. Mentre si recava sul posto, ha notato che l'altro automobilista non lo stava seguendo, confermando così i suoi sospetti di essere stato bersaglio di una truffa.

Purtroppo, nella concitazione del momento, non è riuscito a prendere la targa dell'auto sospetta. L'automobilista ha però allertato le forze dell'ordine della zona prima di lanciare l'allarme sui social media.