Duello Podio-Tomatis: stasera il confronto elettorale al Teatro Ambra di Albenga

È questa sera l'atteso confronto elettorale di Albenga tra i due candidati sindaci Nicola Podio e Riccardo Tomatis. L'appuntamento è per le ore 20,30 al Teatro Ambra.

I due contendenti risponderanno alle domande della nostra giornalista Maria Gramaglia, affrontando i temi chiave per la Città delle Torri e per il suo futuro.

Savonanews ha anche raccolto domande dai lettori e dalle associazioni, assicurando che le preoccupazioni e gli interessi della comunità siano al centro della discussione, con i "temi caldi" pronti per essere approfonditi.

Dopo il dibattito realizzato lunedì scorso a Finale Ligure, altro Comune di rilievo che si avvia al voto, questa sera (22 Maggio) è la volta di Albenga, dove sul palco dell'Ambra i candidati sindaci Nicola Podio, supportato da cinque liste (tre di centrodestra e due civiche), e Riccardo Tomatis, sostenuto da tre liste civiche, raffronteranno le rispettive posizioni per offrire ai concittadini una visione chiara delle loro proposte in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

L’iniziativa di Savonanews è aperta alla cittadinanza in modo gratuito e avrà anche una finalità benefica: la nostra redazione ha invitato la Croce Bianca di Albenga ad essere presente con militi e un proprio banchetto, dove sarà possibile fare donazioni e approfondire l’attività svolta dalla pubblica assistenza, sempre operativa per tutti, 365 giorni all’anno e che, come altre associazioni simili, necessita della generosità di volontari e cittadini.