Ceriale, la sede del comando di Polizia Locale verso la ristrutturazione con ampliamento

Dal mese di giugno il personale della polizia locale di Ceriale è stato impegnato con controlli mirati sul territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Particolarmente impegnativo il dispositivo di sicurezza durante le manifestazioni estive, che non hanno registrato alcuna criticità sul fronte dell’ordine pubblico. Tale dispositivo vede la presenza di un numero elevato di agenti e proseguirà durante tutti gli eventi ancora in programma in piazza della Vittoria.

Inoltre, non sono mancati controlli nelle principali vie di comunicazione: stazione ferroviaria e strade, dove sono state identificate numerose persone. Altri controlli si sono svolti nelle spiagge cittadine, sul pontile, nella pineta e nei parchi cittadini.

Marcello Stefanì, consigliere delegato alla Polizia Municipale, si complimenta con tutto il personale del comando per l'opera svolta con particolare attenzione e professionalità durante l'intero periodo estivo: “E’ intenzione dell'Amministrazione comunale - annuncia - di procedere entro breve alla ristrutturazione dell'attuale comando con l'ampliamento degli spazi a disposizione (sala operativa, nuova camera di sicurezza e apparato di videosorveglianza). In questo modo i componenti del corpo potranno svolgere in futuro i propri turni in un ambiente di lavoro più consono e adeguato. Inoltre, auspico che l'Amministrazione possa rafforzare l'organico del corpo al fine di garantire, anche nel periodo invernale, maggior sicurezza mediante lo svolgimento di turni serali”.

Soddisfazione per l’operato della polizia locale è stata espressa anche dal sindaco Marinella Fasano: “Un lavoro e un impegno continuo da parte della nostra polizia locale, che ha svolto un'intensa attività nei controlli e nelle azioni a tutela della nostra sicurezza”.

“In particolare ringrazio il comandante Ivan Suardi per la costante presenza e dedizione rispetto agli stessi dispositivi di prevenzione messi in atto durante la stagione estiva. Siamo riusciti davvero a garantire una estate sicura a tutti!” aggiunge ancora il primo cittadino cerialese.

Quanto alla riqualificazione prevista per il comando di Ceriale: “Come Assessorato ai Lavori Pubblici, nell’ambito degli interventi programmati sul nostro territorio, abbiamo in itinere la progettazione per migliorare l’attuale sede operativa della polizia locale, che potrà contare su nuove superfici e altre dotazioni funzionali alla loro attività, senza dimenticare che si tratta di lavori riguardanti un edificio e un’area di proprietà comunale” conclude il vicesindaco e assessore Luigi Giordano.