I 5 luoghi più instagrammabili di Milano

Le grandi città attirano un gran numero di influencer e di appassionati di storia. Milano è uno dei primi (se non il primo) di questi luoghi. La seconda città più grande d'Italia è stata fondata nel 600 a.C. Gli italiani sono riusciti a creare con le loro mani questa città ricca di cultura e di storia, e voi potrete decorare il vostro feed Instagram con le foto di luoghi europei più cool.

La Vigna di Leonardo

Il piccolo vigneto, donato dal duca Ludovico Sforza a Leonardo da Vinci, è un vero e proprio angolo nascosto. Sereno e ricco di storia, è lo sfondo ideale per le fotografie. Sono disponibili visite guidate e degustazioni di vino per i partecipanti.

Sede: Corso Magenta, 65, 20123 Milano MI

La Torre Dorata di Prada

Situata presso la Fondazione Prada, questa torre dorata spicca tra le altre architetture del complesso. Offre uno sfondo moderno e artistico per le foto di Instagram. Questo posto non è in centro, quindi il noleggio ferrari sarà molto utile per una città così incredibile.

Sede : L.go Isarco, 2, 20139 Milano MI

HangarBicocca

È uno dei posti più autentici di Milano in cui sia mai stato. Vi dico subito che la maggior parte delle mostre e l'ingresso al museo stesso sono gratuiti. Pirelli HangarBicocca è uno spazio d'arte contemporanea che ospita installazioni e mostre di grandi dimensioni.

L'architettura interna dell'edificio è molto autentica e, in combinazione con una varietà di mostre, è una location per esposizioni di modelli.

Tra l'altro, il museo si trova nelle mura di un'ex fabbrica di locomotive a Milano. Non è molto comodo arrivarci, ma ne vale la pena!

Sede: Via Chiese, 2, 20126 Milano MI

Via Lincoln

Questa strada colorata è fiancheggiata da case color pastello, che offrono un'ambientazione vibrante e pittoresca, perfetta per Instagram. Qui è particolarmente bello all'alba e al tramonto. I colori sono incredibili! Se decidete di visitare Milano in tarda primavera o in estate, il profumo dei gelsomini e delle rose vi farà venire voglia di comprare una villa in questo luogo unico.

Sede: Vicino alla zona di Porta Venezia

Villa Invernizzi

Milano ha tutto! Anche i fenicotteri! Li potete vedere in uno dei cortili delle case private del centro (vicino alla fermata della metropolitana Palestro). Naturalmente è vietato entrare nel territorio privato, ma nessuno vi impedirà di osservarli da dietro la recinzione e di scattare qualche splendida foto.

Sede: Via Cappuccini, 7, 20122 Milano MI

Conclusione

Ho visitato tutti e cinque questi luoghi più di una volta. Ho la polaroid di mio padre degli anni '90 e ho imparato a digitalizzarle bene. Ora il mio Instagram è una fusione di passato e presente. Indipendentemente dal mezzo fotografico utilizzato, questi luoghi vi regaleranno emozioni indimenticabili.