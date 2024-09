Coldiretti Liguria - dieta Mediterranea: "Si attua ufficialmente cambio della denominazione"

Si è concluso l’iter iniziato con l’incontro del 26 luglio scorso, nel quale Coldiretti ha portato avanti la battaglia per salvaguardare la dieta mediterranea.

Tra le parti – ossia Coldiretti, Unionfood e Confagricoltura – si è raggiunto l’accordo che prevede esattamente il cambio della denominazione. Lo stesso accordo prevede un ulteriore punto relativo all’impegno di Coldiretti al sostegno di una eventuale candidatura italiana alla presidenza del Copa. Un’intesa esclusivamente collegata a questi due punti.

“Non ci siamo mai fermati,” commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale: “Coldiretti aveva fin da subito messo in campo un’aspra e per molti versi impari battaglia mediatica contro l’utilizzo del nome “Mediterranea”. Abbiamo portato avanti a testa alta questo duro confronto, pur di salvaguardare la Dieta mediterranea patrimonio Unesco. I fatti ci hanno dato ragione, anche grazie al sostegno del Comune di Pollica e all’impegno di tante associazioni di consumatori, ambientaliste e agroalimentari che fraternamente ringraziamo e abbracciamo. Coldiretti non abbandonerà mai la difesa degli interessi dei cittadini consumatori e dei propri agricoltori associati e continuerà in un’azione di presidio e di denuncia di qualsiasi associazione che non rispetti la tutela del Made in Italy e la difesa del vero agroalimentare italiano”.