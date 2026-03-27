Infopac 2026: gli studenti progettano l'agricoltura del futuro

Quaranta studenti protagonisti oggi all’Istituto Agrario Marsano di Genova, dove si è svolto il Farm Laboratory promosso da Coldiretti Giovani Impresa Liguria nell’ambito del progetto InfoPac 2026. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi, accompagnati dalla docente di riferimento, in un percorso formativo e laboratoriale dedicato allo sviluppo di nuove idee di impresa agricola.

Ad aprire i lavori sono stati Elisa Gerini, segretaria Giovani Impresa Liguria, Antonio Lo Piparo, segretario Giovani Impresa Genova, e Davide Delfino, delegato Giovani Impresa Genova e giovane allevatore ligure, che ha condiviso la propria esperienza di imprenditoria agricola. Spazio anche agli strumenti della PAC (Politica Agricola Comune) e ai bandi regionali, illustrati dal tecnico CAA.

Cuore della giornata è stato il laboratorio “Creare la tua impresa agricola”, durante il quale gli studenti, suddivisi in gruppi e affiancati dai tutor Coldiretti, hanno lavorato alla definizione di un’idea imprenditoriale. Dalla descrizione dell’attività ai costi, fino ai canali di distribuzione, ogni gruppo ha costruito una vera e propria strategia d’impresa, supportato anche dal materiale fornito: schede operative, agende e la brochure “10 passi imprenditoriali”.

Nella fase conclusiva, ogni gruppo ha presentato il proprio progetto, mettendo in luce capacità di analisi, visione e spirito innovativo. Il lavoro ritenuto più meritevole sarà premiato con una giornata di visita presso Bonifiche Ferraresi, realtà di riferimento del panorama agroindustriale nazionale.

L’iniziativa ha avuto tre obiettivi principali: avvicinare gli studenti al mondo agricolo e alle sue opportunità economiche e sociali, stimolare la capacità di analisi e progettazione attraverso il lavoro di gruppo e promuovere in modo concreto gli strumenti a supporto dell’imprenditoria giovanile previsti dalla PAC.

“Mettere i giovani nelle condizioni di immaginare e costruire un’impresa agricola significa investire concretamente nel futuro del settore”, sottolineano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. “Esperienze come questa permettono agli studenti di comprendere le reali opportunità dell’agricoltura moderna, fatta di innovazione, sostenibilità e capacità imprenditoriale. È fondamentale creare un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, per favorire un ricambio generazionale qualificato”.

“Lavorare sulla conoscenza degli strumenti della PAC e sulle competenze imprenditoriali”, aggiunge Marco Ascheri, Delegato Coldiretti Giovani Liguria, “è un passaggio strategico per rafforzare il ruolo dei giovani in agricoltura. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e una preparazione concreta possiamo costruire un sistema agricolo più competitivo e capace di rispondere alle sfide future. I giovani non sono solo il futuro, ma una risorsa già attiva per innovare il presente”.

Il Farm Laboratory di Genova si inserisce in un percorso più ampio che Coldiretti porta avanti per valorizzare i giovani e accompagnarli verso un’agricoltura sempre più dinamica, sostenibile e orientata all’innovazione.