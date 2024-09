Qual è il paese che gioca d’azzardo di più al mondo?

Affrontando il tema del gioco d’azzardo e delle scommesse, vengono soprattutto in mente le immagini sfarzose e i luccichii della città di Las Vegas, la cui nazione viene considerata la regina dell’azzardo. Tuttavia, soprattutto con l’avvento dei casinò online e delle piattaforme di gioco e scommesse sul web, gli Stati Uniti, in proporzione, non si rivelano il paese che gioca d’azzardo di più al mondo, una classifica che contiene anche entità meno sospette.

A seconda delle varie classificazioni, che prendono in considerazione diversi fattori per poter essere coerenti, tra cui perdite e tipologia di giochi, il risultato vi sorprenderà come ha sorpreso anche i nostri esperti di Winnita.

1. Australia

Molti italiani non ci crederanno, ma in Australia la gente ama scommettere, sia che si tratti di una scommessa casuale che di qualcosa di più serio: indole italiana? Chissà. Ma se vi è capitato di entrare in un pub locale, probabilmente avrete visto che i cosiddetti pokies – ovvero le slot machine - sono praticamente parte dell’arredamento.

La passione è tutt’altro che morta con l’avvento dell’azzardo online, che ha solo incrementato il numero di australiani che si tuffano a capofitto nel divertimento digitale, tanto che il governo stesso ha messo gli occhi sul gioco per far sì che le avventure online siano sempre eque e sicure. In particolare, le slot machine e i giochi di poker sono i più popolari tra gli australiani accanto alle scommesse sportive, che contribuiscono notevolmente all’economia.

2. Singapore

Risalendo verso nord, troviamo sicuramente Macao, re dei casinò terrestri e meta super ambita, ma Singapore in qualche modo lo spiazza – e spiazza tutti gli intenditori. Nuovi casinò scintillanti e sostenuti dalle persone più ricche del paese hanno cominciato ad attrarre giocatori da ovunque, ben regolamentati come si deve dal governo: ci si diverte, ma con classe.

3. Irlanda

Sul podio c’è però un paese più piccino che regala emozioni e sorprese: l’Irlanda. L’industria qui è del tutto priva di regolamentazione, in quanto il paese si basa sul vecchio Gaming and Lottery Act del 1956, secondo cui solo i club registrati possono offrire servizi di casinò e le scommesse sulle macchine da gioco non possono superare i 6 pence, mentre le ricompense per il gioco sono consentite fino a 10 scellini. Tuttavia, questa legge non può essere applicata poiché la sterlina irlandese non è più in uso come moneta legale dal 1999. Insomma, i giocatori qui ci perdono parecchio!

4. Finlandia

Sono pochi, ma accaniti: il 41% dei finlandesi adulti gioca d’azzardo ogni settimana, secondo uno studio del ministero degli Affari Sociali e della Salute finlandese. Eppure, Veikkaus, la società nazionale di lotterie del paese, è interamente di proprietà del governo ed è gestita dal ministero dell’Istruzione, perciò, la maggior parte dei profitti è destinata alle arti e alla cultura. Insomma, i finlandesi rischiano ma restano cauti si potrebbe dire.

5. Stati Uniti

Ovviamente gli Stati Uniti non fanno le cose a metà, soprattutto quando si tratta di gioco d’azzardo, che diventa parte della cultura: i tornei di poker sono praticamente uno sport nazionale, radicato nel tessuto della cultura pop americana e le scommesse sportive stanno vivendo il loro momento. Difficile prevedere le cose, ma probabilmente scaleranno la classifica in un baleno.

6. Italia

Anche se il Giappone la batte con 50 miliardi di dollari di vincite lorde, l’Italia, con la sua ricca storia di gioco d’azzardo e molti inventori di giochi da casinò provenienti da lì, tocca e quasi supera i 20 miliardi di dollari. L’attività di gioco d'azzardo preferita dagli italiani è quella di giocare con le macchinette, le slot machine, che generano quasi la metà dei ricavi totali del gioco d’azzardo in Italia.

7. Canada

Anche il Canada è nella lista, con una vincita lorda totale di 14 miliardi di dollari. Uno dei motivi per cui l'industria del gioco d’azzardo è fiorente nella regione è la stabilità dell’economia. La particolarità risiede nel fatto che le attività di gioco d’azzardo più comuni in Canada sono le lotterie e i gratta e vinci, tanto che il governo ha avviato un’iniziativa nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che i biglietti della lotteria sono regali inappropriati per i minori e ora l’azzardo è ben più regolamentato a livello di province.

Perché ci sono paesi che dominano il gioco d’azzardo più di altri?

Ci sono, naturalmente, diverse ragioni per cui il gioco d’azzardo è così popolare in questi paesi: alcune volte è parte di una tradizione culturale, altre perché il governo ha legalizzato e regolamentato il tutto in maniera da rendere il gioco e le scommesse più accessibili alla popolazione. Inoltre, si scopre che l’industria dei casinò contribuisce in modo significativo all’economia di un paese sia positivamente - generando posti di lavoro ed entrate attraverso le tasse e fornendo opportunità di investimento e sviluppo – che negativamente - bancarotte, debiti, criminalità, dipendenze.

La classifica che abbiamo raccolto è dunque variabile, come lo sono gli elementi presi in considerazione, ma dà un’idea del fenomeno.