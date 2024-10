La Festa in Castello a Dego, una tradizione attesa che si ripete ogni anno (FOTO)

La prima domenica di ottobre, per il paese di Dego, è sinonimo di un evento molto atteso: la Festa in Castello. Organizzata dal Circolo Culturale di Dego, questa manifestazione rappresenta ormai una tradizione consolidata, richiamando ogni anno la comunità locale e non solo, per trascorrere insieme un pomeriggio all'insegna della convivialità, della spiritualità e delle tradizioni.

La giornata ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa nella suggestiva chiesa del castello, aperta per l’occasione. Un momento di riflessione e spiritualità che ha coinvolto molti fedeli, anche grazie alla presenza di Don Taddeo, il quale, con la sua disponibilità, ha contribuito a creare un’atmosfera intima e raccolta.

Successivamente, la festa si è animata con una merenda gustosa, preparata con cura dalla Pro Loco di Dego, che ha deliziato i partecipanti con sapori genuini e piatti della tradizione locale. I profumi e i colori della cucina tradizionale hanno riempito l’aria, rendendo l'evento un'esperienza sensoriale completa.

Un plauso speciale è stato rivolto a Michele Menato, le cui fotografie hanno immortalato i momenti più belli della giornata, catturando la magia dell’evento. Le immagini raccontano non solo i volti e i sorrisi dei partecipanti, ma anche l’unicità del paesaggio e del castello, simbolo storico e culturale di Dego.

La festa è stata inoltre arricchita dalla presenza di tre artiste locali: Maria Bonifacino, Cinzia Spolvieri e Monica Porro (Heart on Wood), che hanno incantato i presenti con le loro opere d'arte. Dipingendo dal vivo, hanno aggiunto un tocco artistico alla giornata, creando un legame tra arte e territorio, rendendo l'evento ancora più speciale.

"Grazie a tutti i volontari che, con il loro instancabile lavoro, hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata indimenticabile. Il loro impegno è stato fondamentale per la buona riuscita della festa, che si è svolta in un clima di grande partecipazione e gioia condivisa. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno preso parte alla giornata, perché è grazie alla loro presenza e al loro entusiasmo che la Festa in Castello si conferma, anno dopo anno, un evento speciale, capace di unire la comunità e far riscoprire il valore delle tradizioni", concludono dal Circolo Culturale di Dego.