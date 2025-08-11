Dramma sull'A10, la vittima è il 58enne Antonio Bessio

E' il 58enne Antonio Bessio la vittima del tragico incidente di questa notte sull'autostrada A10.

L'uomo, classe 1967, aveva perso il controllo della sua moto sulla quale viaggiava in direzione Genova poco prima dell'uscita del casello di Savona all'altezza di Vado Ligure.

Dopo essere caduto sarebbe stato investito da un'auto che sopraggiungeva.

Immediato era stato l'intervento intorno alle 22.40 dell'automedica del 118, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno.

Per l'uomo purtroppo non c'era stato più niente da fare nonostante i tentativi di rianimarlo. La compagna che viaggiava insieme a lui era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso dov'è stata operata dalla Neurochirurgia. Attualmente è ricoverata in Rianimazione.

La polizia stradale di Imperia si è occupata di rilevare il grave incidente stradale.

L'uomo particolarmente conosciuto e stimato, era un grande appassionato di motori. Si stanno susseguendo sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.