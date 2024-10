Dopo 36 anni lascia la parrocchia di Villanova d’Albenga: cerimonia speciale per salutare don Giancarlo

“Grazie don Giancarlo!”. Dopo 36 anni al servizio della comunità, contribuendo a salvaguardare il patrimonio artistico delle chiese locali, don Giancarlo Aprosio lascia la parrocchia di di Santo Stefano a Villanova d’Albenga e i fedeli lo saluteranno con una cerimonia speciale, domenica 13 ottobre alle 17. Al termine della santa messa, a don Giancarlo verrà donata una targa ricordo in segno di riconoscenza per il suo impegno.

Il sindaco di Villanova Pietro Balestra, ricorda la lunga collaborazione: “È arrivato quando ero sindaco e lascia che lo sono ancora - scherza e aggiunge -: don Giancarlo è una bella persona, di grande cultura. Ha fatto tanto per il paese, soprattutto in ambito culturale e artistico”.

La passione del parroco per l'arte e la musica è stata determinante per la scoperta e la conservazione di tesori nascosti nelle chiese del territorio e nell’oratorio, in collaborazione con Maria Grazia Timo, responsabile del sistema bibliotecario locale.

Don Giancarlo, profondamente legato al territorio, è anche il presidente del gruppo “Valli in Musica” e un grande amante della natura.

Nelle prossime settimane, la comunità di Villanova accoglierà un giovane sacerdote ligure, don Fabio Bonifazio. “Speriamo che, come Don Giancarlo, riesca a mantenere unita la nostra comunità, rivolgendo in particolare lo sguardo alle nuove generazioni, consapevole che i tempi sono cambiati e che oggi è fondamentale coinvolgere i giovani per costruire il futuro,” sottolinea il sindaco.

Don Giancarlo proseguirà il suo cammino in Valle Arroscia, presso altre parrocchie.