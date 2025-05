60 anni fa il crollo del condominio Albatros: Borghetto S. Spirito ricorda i sette caduti

“Un disastro di gravi proporzioni” così definì, il corrispondente de “Il Secolo XIX” nell'articolo pubblicato il 13 Maggio 1965, il crollo del condominio Albatros, di cui oggi si è tenuta la cerimonia del 60° anniversario che si è svolta nella piazza dove era in costruzione il palazzo.

Uno dei tanti condomini in fase di costruzione in quegli anni dalle ampie dimensioni, di ben 9 piani, che si estendevano su tutta l’area dell’attuale piazza Caduti sul Lavoro e che era costituito da 2 ampie ali, come quelle del volatile di cui portava il nome ossia l’animale con la più ampia apertura alare.