Lutto a Pietra Ligure, addio alla maestra Nadia Pesce: aveva 64 anni

Sono ore di profonda tristezza a Pietra Ligure per la morte di Nadia Pesce, venuta a mancare all'età di 64 anni. Insegnante elementare stimata e conosciuta in tutto il comprensorio, era una figura di riferimento non solo per i suoi alunni, ma anche per i colleghi e i genitori che l'hanno apprezzata per la sua professionalità e il suo impegno mostrati anche con la partecipazione attiva a diverse iniziative pubbliche.

Venerdì 18 ottobre, alle 18.00 nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona, sarà recitato il Santo Rosario. I funerali avranno invece luogo sabato 19 ottobre, alle ore 10, presso la Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure.

Nadia Pesce lascia il papà Paolo, il partigiano "Pietra", figura storica del paese, il marito Luca, il figlio Edoardo con Chiara, il fratello Marco, dipendente comunale a Pietra Ligure, oltre ai parenti tutti.