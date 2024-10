Email Marketing: cos'è e come creare campagne di successo

La tecnologia è diventata una costante della nostra esistenza. A partire dai social network fino ad arrivare alle email, infatti, sono tanti gli strumenti a nostra disposizione per comunicare con chiunque desideriamo in modo davvero molto facile e veloce. Lo sanno bene le aziende che sfruttano sempre più spesso i vari strumenti online per restare in contatto con i loro clienti. Tra questi non si può non annoverare l'email marketing che si rivela essere uno degli strumenti più immediati ed efficaci per le aziende che desiderano rendere più forte la propria presenza online e aumentare di conseguenza le vendite.

Email marketing: per avere successo è importante affidarsi a servizi seri e di qualità

Proprio considerando l'importanza di utilizzare una strategia di email marketing vincente è facile intuire come sia fondamentale affidarsi solamente ad aziende serie ed affidabili del settore, in grado di garantire servizi di alta qualità. Ne è un chiaro esempio Mailrelay che è uno strumento di email marketing o bulk email affidabile, con decenni di esperienza nel settore. Facile da usare, potente e con una buona deliverability, Mailrelay stupisce i suoi utenti per la capacità di combinare in una sola piattaforma il massimo dell'efficienza, potenza e flessibilità. Basti pensare che tale piattaforma offre la possibilità di avere il più grande account gratuito grazie a cui poter inviare fino a 80 mila email al mese a ben 20 mila contatti. Un'opportunità importante e da non perdere per chi desidera massimizzare il ROI, ovvero il ritorno sull'investimento, e migliorare allo stesso tempo i risultati delle proprie strategie di marketing senza dover sostenere costi elevati che andrebbero ad impattare negativamente sul bilancio aziendale. Se tutto questo non bastasse, Mailrelay garantisce un'assistenza al 100% da parte di esperti di email marketing, a tutti gli account, compresi quelli gratuiti.

Email marketing, la strada giusta da seguire per raggiungere i propri clienti

Ma l'email marketing serve davvero? Ebbene sì, la risposta è affermativa. Dovete sapere che ad oggi si stima che la crescita di tale servizio sia tra i più rilevanti e remunerativi nell'ambito del marketing digitale. Questo perché sempre più persone utilizzano le email per comunicare sia con amici e parenti ma anche, e soprattutto, con realtà aziendali. Proprio queste ultime, pertanto, devono essere brave e pronte a sfruttare questa opportunità per raggiungere i propri clienti e aggiornarli sulle varie novità ed iniziative.

Cos'è e i vantaggi di una campagna di email marketing

Una buona campagna di email marketing può aiutare a far crescere il proprio brand, la propria reputazione e di conseguenza anche il fatturato. Ma cos'è in pratica l'email marketing? Si tratta di uno strumento di marketing diretto per comunicare online con i consumatori. Ovvero vengono inviate, ad un elenco di destinatari di cui si conosce l'indirizzo di posta elettronica, dei messaggi che possono essere pubblicitari ma anche non commerciali. Il tutto a patto di aver ricevuto precedentemente un consenso esplicito in modo tale da non violare il diritto alla privacy degli utenti. L'email marketing aiuta quindi a rafforzare e migliorare la comunicazione con il proprio pubblico, aumentano anche la credibilità del proprio brand.

Email ed sms marketing, quale scegliere?

Molte aziende sono indecise se investire in sms oppure nell'email marketing. Fornire una risposta a priori non è possibile. Questo perché dipende molto dal tipo di azienda e soprattutto dalla clientela a cui ci si rivolge. In linea generale si consiglia di non escludere a priori nessuna delle due strade bensì integrarle. In pratica è bene valutare di volta in volta la situazione e scegliere quale sia lo strumento più valido. Grazie agli sms, ad esempio, è possibile raggiungere in modo rapido ed immediato una persona per comunicare un'informazione, evitando inutili distrazioni. A differenza di quanto si possa pensare gli sms non sono apprezzati soltanto dalle persone un po' più avanti con l'età, ma anche dai giovani. Questo perché si tratta di una comunicazione efficace, semplice e poco intrusiva. Si tratta, quindi, della soluzione perfetta per chi vuole avere un contatto diretto con il cliente, come ad esempio il dentista che deve ricordare al paziente l'orario di un appuntamento. L'email marketing, invece, è ideale per gestire dei flussi di comunicazione più articolati. Ad esempio è possibile inviare un coupon oppure rendere note delle promozioni particolarmente vantaggiose, al fine di invogliare un utente ad effettuare degli acquisti. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore che possa aiutare a scegliere la strada giusta tenendo conto delle esigenze della propria attività e del target di riferimento