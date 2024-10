A.R.T.E. Savona, avviso selezioni esterne finalizzate all'assunzione di una persona a tempo determinato

Con Decreto n. 230 del 27.09.2024 è stato approvato il seguente Avviso di selezione esterna:

- n. 1 Avviso di selezione esterna, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato - 12 mesi - per n. 30 ore settimanali (tempo parziale).

Tale unità sarà inserita:

1 unità - profilo tecnico – Area “B” di livello economico “B3” (a tempo parziale per n. 30 ore settimanali) da inserire nel Servizio Tecnico – Ufficio Progettazione, Direzione Lavori e Patrimonio - Titolo di studio richiesto Diploma di geometra o diploma equipollente;

Il termine per la ricezione delle domande è fissato al 07/11/2024. Gli Avvisi integrali e i relativi schemi di domanda sono pubblicati sul sito di ARTE Savona www.artesv.it, nella home-page e in “Amministrazione Trasparente” – Selezione del personale.