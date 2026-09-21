Laigueglia: alla Fiera di San Matteo la Confrarìa dla Tripa e dla Rustìa celebra la cucina della terra

Il profumo della tradizione contadina piemontese incontrerà l'aria salmastra del borgo ligure domenica 27 settembre, alle ore 11:00, in Piazza Breve: qui, nell'ambito della Fiera di San Matteo, i Laboratori del Gusto diventeranno il centro propulsore della “cucina della terra” e dei valori guida di Carlo Petrini. Un momento d'eccellenza in cui la visione del fondatore di Slow Food – legata indissolubilmente a Laigueglia, che gli ha conferito la cittadinanza onoraria – prende vita attraverso le mani, l'esperienza e la passione di chi custodisce la tradizione culinaria locale.

I Laboratori incarnano appieno la filosofia del «Buono, Pulito e Giusto» grazie alla partecipazione operativa della “Confrarìa dla Tripa e dla Rustìa di Villanova Mondovì”, insieme all'Unione Montana Mondolè. Nata nel 2011 dalla passione di un gruppo di cultori dell'enogastronomia, la Confrarìa rappresenta al meglio il duro lavoro, l'impegno e la dedizione necessari per tramandare l'identità dei territori: il suo obiettivo prioritario è la valorizzazione delle “Tripe” (piatto tipico villanovese) e la consapevolezza che anche i tagli meno nobili dei bovini di razza piemontese possano e debbano essere trasformati in risorsa culturale e gastronomica, abbattendo gli sprechi nel solco della sostenibilità etica.

L'evento è promosso dall'Associazione Antiche Vie Del Sale, la realtà che unisce i piccoli Comuni e le comunità storiche liguri e piemontesi. Con questa iniziativa, la rete associativa e la Confrarìa intendono rinsaldare l'antico legame di amicizia, cooperazione e condivisione tra le due regioni, unite da vie di comunicazione storiche e da una visione comune dello sviluppo territoriale.

La tappa alla Fiera di San Matteo si inserisce, come evidenzia il Gran Maestro Superiore della “Confrarìa dla Tripa e dla Rustìa”, Giancarlo Bertolino, all'interno di un ricco ed eccezionale calendario autunnale che vedrà la Confrarìa impegnata in numerose manifestazioni di riferimento tra Liguria e Piemonte: dal Gran Bollito a Carrù alle festività patronali dell'Addolorata a Villanova Mondovì, dalle giornate al Monastero di San Biagio fino ai successivi appuntamenti con la Fiera del Gusto a Tagliolo Monferrato, la Fiera della Zucca a Piozzo, la camminata solidale per la Casa di Riposo di Villanova Mondovì, la rassegna “Tutta Trippa” a Barolo, la Fiera Ovicaprina BEE e la Fiera della Chiocciola “Helix Pomatia Alpina” a Borgo San Dalmazzo.

Un percorso condiviso che dimostra come la cucina della terra, l'unione tra comunità vicine e il rispetto delle radici rurali siano la risposta più autentica alle sfide della promozione turistica contemporanea.

«È fondamentale favorire una collaborazione sempre più stretta e trasversale tra i Comuni iscritti alla nostra associazione — evidenzia Paolo Bongiovanni, vicepresidente dell'Associazione Antiche Vie Del Sale e Sindaco di Roccaforte Mondovì —. Un'alleanza istituzionale e culturale di questo tipo è il motore fondamentale per sviluppare nuove sinergie tra territori, aziende e associazioni locali: l'obiettivo condiviso è la promozione di attività culturali di rilievo e la crescita strutturata di un turismo green e genuinamente slow, capace di dare valore alle aree interne e alle coste».