Muore Paul Di'Anno, leader storico degli Iron Maiden: suonò due volte al Ju-Bamboo a Savona

Mondo della musica in lutto. È morto oggi nella sua casa di Salisbury all'età di 66 anni Paul Andrews, conosciuto come Paul Di'Anno.

Arrivato alla ribalta come cantante della band inglese heavy metal, gli Iron Maiden tra il 1978 e il 1981, aveva cantato nel loro album di debutto Iron Maiden, e nell'influente follow up, Killers.

Da quando ha lasciato gli Iron Maiden, Paul Di'Anno ha avuto una lunga carriera discografica con Battlezone e Killers, oltre a numerose uscite soliste e apparizioni come ospite.

Nonostante sia stato turbato da gravi problemi di salute negli ultimi anni che lo hanno limitato a esibirsi su una sedia a rotelle, Paul ha continuato a intrattenere i suoi fan in tutto il mondo, accumulando ben oltre 100 spettacoli dal 2023.

Il suo primo album retrospettivo della carriera, The Book of the Beast, è stato pubblicato a settembre 2024 e ha presentato i momenti salienti delle sue registrazioni da quando ha lasciato gli Iron Maiden.

Lo storico front in due occasioni nel passato aveva suonato al Ju-Bamboo di via Famagosta a Savona con una cover band con la quale girava l'Italia.

A ricordarlo l'ex storico titolare Andrea Colombo: "Furono belle serate, grande emozioni, con una persona per niente vip, che non si atteggiava e non era per niente 'strano'. Era pacato, tranquillo e molto professionale".