Varazze, danni alla pila del ponte sul rio Arenon: scattano i lavori

Sono iniziati da questa mattina i lavori di consolidamento del ponte sul Rio Arenon, lungo Corso Europa a Varazze, danneggiato dalle forti piogge dei giorni scorsi.

"Risposta immediata da parte della Amministrazione e dagli uffici comunali per fronteggiare questa nuova problematica. L'obiettivo è quello di riaprire il prima possibile il tracciato garantendo ovviamente la sicurezza per i fruitori" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici che nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza di interdizione del tratto visto anche il distacco di materiale dalla volta di una delle gallerie ma anche per l'apertura di sfornellamenti lungo il tracciato.

Il ponte ha subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono.