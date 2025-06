La Ocean Viking attracca a Savona, a bordo 73 richiedenti asilo

È attraccata alla banchina 7 del porto di Savona intorno alle 19,30 la Ocean Viking, con a bordo 73 profughi che saranno smistati in altre località della regione, alcuni in Val Bormida

La nave di SOS Mediteranee ha iniziato le manovre di attracco intorno alle 19,15. Sulla banchina i soccorsi e personale delle forze dell'ordine e della capitaneria. A bordo è salito il medico della Sanità marittima per accertarne le condizioni di salute prima dello sbarco previsto intorno alle 22.



Sollevati per essere al sicuro alcuni migranti hanno salutato con le mani quando un gruppo di savonesi, riuniti all'ingresso del porto con bandiere della pace e striscioni, hanno fatto sentire il loro saluto all'arrivo della nave . "E' una bella accoglienza e ringrazio tutti - ha detto Martina Marchesino, volontaria di SOS Mediteranee - e l'arrivo della Ocean Viking è importante. Tra le persone a bordo c'è anche una decina di minori".

E' la prima volta che una nave con richiedenti asilo a bordo attraccata al porto di Savona, per questo è stata messa in moto la macchina dei soccorsi e controlli di sicurezza. Le operazioni si svolgono sotto la guida della Prefettura, e vedono collaborare Asl2, Sanità marittima oltre alla Croce Rossa di Savona.



Si tratta di 73 persone, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh e altri da Egitto, Sudan e Nepal, di cui una decina di ragazzi minori non accompagnati. I minori, con gli accompagnatori, saranno mandati in un centro idoneo (non è stata rivelata la località). Gli adulti, una cinquantina, raggiungeranno Genova, con due bus di Tpl, da qui partiranno poi per altre località della regione. Di questi circa una dozzina dovrebbero raggiungere alcuni paesi della Val Bormida.