La crioterapia il trattamento delle verruche

Quando si parla di problemi cutanei fastidiosi, le verruche sono tra quelli più comuni e altrettanto odiati. Causati dal virus del papilloma HPV, compaiono in qualsiasi parte del corpo, ma le mani e i piedi sono le aree più frequentemente colpite.

Non si tratta solo di estetica ma di un effettivo disagio; fortunatamente però esistono modi per trattarle e la crioterapia sulle verruche è particolarmente efficace. Ma di cosa si tratta? E come funziona il trattamento? Vediamolo insieme.

Perché compaiono le verruche

Le verruche sono causate dall’infezione del virus HPV che penetra nella pelle attraverso piccole lesioni o tagli. Il contagio può avvenire tramite contatto diretto con una persona infetta o con superfici contaminate; non è un caso che molto frequentemente piscine o spogliatoi diventino portatori. Nonostante il virus sia presente, non è detto che tutti gli utenti che passano di lì lo contraggano: molto dipende dal proprio sistema immunitario.

Riconoscerle è piuttosto semplice: appaiono come piccole escrescenze, ruvide e dure, spesso della stessa tonalità della pelle o poco più scure. Al centro hanno una caratteristica macchia scura causata dal coagulamento dei vasi sanguigni; se non trattate, spesso aumentano di numero e dimensione.

Cos’è la crioterapia?

Se non la conoscete, la crioterapia viene definita dagli esperti come una tecnica medica che impiega le temperature più basse per distruggere le cellule malate. Il nome ha origini greche, infatti “kryos” significa proprio freddo in lingua greca. In ambito dermatologico viene impiegato il trattamento per diverse situazioni tra cui anche l’eliminazione delle verruche.

Il principio è piuttosto semplice: applicando azoto liquido o un altro agente criogeno direttamente sulla verruca, si congela il tessuto, causando la morte delle cellule infette e favorendo la guarigione.

Il trattamento è rapido e generalmente e non doloroso. Nella maggior parte dei casi, viene eseguito in ambulatorio da un dermatologo o da un medico estetico specializzato; la procedura inizia con la pulizia dell’area interessata, dopodiché l’azoto liquido viene applicato sulla verruca con l’aiuto di un dispositivo a spruzzo o un bastoncino imbevuto del liquido criogenico.

La sensazione percepita varia: alcuni pazienti descrivono una lieve puntura, mentre altri avvertono una sensazione di bruciore o formicolio; la reazione dipende dalla dimensione della verruca e dalla sensibilità personale.

Dopo il trattamento, la pelle si gonfia e forma una vescica nel giro di qualche ora; la guarigione completa della zona trattata può richiedere da una a due settimane.

Quali sono i benefici della crioterapia

La crioterapia ha diversi vantaggi rispetto ad altre tecniche per la rimozione delle verruche:

Procedura rapida . Servono solo pochi minuti, non impattando troppo sulla quotidianità.

. Servono solo pochi minuti, non impattando troppo sulla quotidianità. Non richiede incisioni o tagli . Oltre a non essere doloroso si riducono considerevolmente i rischi di infezioni.

. Oltre a non essere doloroso si riducono considerevolmente i rischi di infezioni. Ideale su più aree contemporaneamente. Se si ha più di una verruca si può lavorare contemporaneamente su tutte anche se distribuite in più aree del corpo.

Come avrete capito, chi desidera dire addio alle verruche può contare sulla crioterapia come trattamento estetico alleato: i rischi sono pochi, il recupero è veloce, bastano pochi minuti e non è assolutamente doloroso.