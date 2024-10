A10, incidente tra Savona e Albisola: soccorsi mobilitati, un'auto coinvolta (FOTO)

Nella mattinata odierna, un incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Savona e Albisola, in direzione Genova.

L'allerta è stata lanciata poco dopo le ore 7:30, e le squadre di pronto intervento si sono attivate immediatamente. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto un'automobile che avrebbe perso il controllo autonomamente.

La centrale operativa del 118 ha mobilitato la Croce Oro di Albissola, la Croce Bianca di Savona, l'automedica e i vigili del fuoco per fornire assistenza sul posto. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi.

Fortunatamente, nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche gravi.