Torneo Interforze di Legino, donati 2660 euro per la Pediatria dell'ospedale San Paolo

2660 euro. Questa la cifra che è stata raccolta sabato scorso grazie a molte offerte libere effettuate durante il primo Torneo Interforze "Insieme per la Pediatria" che si è svolto nel campo sportivo Ruffinengo di Legino a Savona.

Il ricavato sarà devoluto interamente all'Associazione Cresc.I O.D.V. a sostegno delle attività svolte nel reparto di Pediatria dell'IRCCS Gaslini di Savona.

Hanno partecipato al torneo squadre dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile e del 118 Savona Soccorso.

"A quella cifra vanno aggiunte anche le donazioni effettuate con i bonifici - ha detto Carlo Mantero, presidente dell'associazione Cresc.I - E' una gran bella somma, è stata una bella esperienza, una manifestazione riuscita".

Alla giornata di sport e di solidarietà si sono aggiunti anche i giochi e l'animazione per i più piccoli come Pompieropoli organizzato dai vigili del fuoco e il gioco dell'oca dal Leo Club. Hanno partecipato anche lo Spiderman Mattia Villardita, Mago Gentile e Danila Satragno.

Domenica 19 si è tenuto in Piazza Calabresi in Darsena il raduno delle auto storiche con i bambini che hanno votato la macchina che più gli è piaciuta. La più votata è stata premiata. Sono stati poi donati dei regali ai bimbi che hanno partecipato.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELL'INFANZIA

La Settimana dell'Infanzia 2024: letture ad alta voce, torneo interforze e tante iniziative ludiche che l'associazione Cresc.i odv organizza in collaborazione con il Comune di Savona allo scopo di far conoscere, attraverso il gioco e il divertimento, le tante attività animate dai volontari che danno sostegno al mondo dell'infanzia come, ad esempio, la clownterapia.

Gli eventi sono scattati sabato 18 maggio fino a domenica 26 maggio e comprendono un programma ricco di iniziative ludiche o sportive a sostegno delle iniziative organizzate da Cresc.i non solo in ospedale, ma anche su tutto il territorio.

Tra le iniziative l'importante riattivazione del 'baby pit stop' in uno spazio dell'atrio del Comune di Savona in cui le mamme potranno trovare la giusta privacy per l'allattamento e il cambio pannolino. L'apertura dello spazio avverrà giovedì 23 maggio alle 16, poco prima di uno degli eventi della Settimana dell'Infanzia. Per l'occasione sono previste anche letture ad alta voce per i più piccoli.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Martedì 21 maggio ore 16 Piazza Sisto IV – Ballo e musica in piazza con esibizioni, baby dance con Oasi Latina e Jballet asd

Mercoledì 22 maggio ore 16 Piazza Sisto IV – Sport in piazza grazie al supporto di Fortitudo Savona e Vbc Savona Volley

Giovedì 23 maggio ore 17-19 Sala Rossa del Comune di Savona – Convegno 'Ad Alta Voce' (in collaborazione con il Festival Zerodiciannove): seminario formativo per educatori, insegnanti e genitori sull'importanza e i benefici della lettura ad alta voce.

Venerdì 24 maggio ore 8.30-13 e 14.15-16 e sabato 25 maggio ore 8.30-13 Piazza Sisto IV – Karting in piazza. Due giorni di divertimento ma anche di disciplina e rispetto delle regole. Savona è tappa di un evento a circuito nazionale che ogni anno in Italia coinvolge 9 città sempre diverse. A Savona l'organizzazione è curata da ACI Ponente ligure e Cresc.i. Obiettivo della manifestazione è coinvolgere i bambini dai 6 al 10 anni per trasmettere loro le regole della sicurezza stradale. Saranno assistiti da istruttori federali grazie ai quali potranno guidare un kart elettrico su un minicircuito allestito in piazza.

Sabato 25 maggio ore 21 Piazza Calabresi (Darsena) – Concerto di Babilonia Ethnic Band

Domenica 26 maggio ore 10-12 e 14-17 Piazza del Brandale – Lo sport si fa strada, Street is Culture