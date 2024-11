Psicologia delle Slot Machine: perché sono così coinvolgenti?

Le slot machine sono tra i giochi più praticati da moltissimi giocatori nel mondo. Benché esistano versioni di slot gratis online che consentono di sperimentare il gioco senza la necessità di puntare soldi, le slot con le quali si ha la possibilità di vincere del denaro sono quelle che trovano maggiore riscontro. In questo breve excursus proviamo a individuare le ragioni della grande popolarità delle slot machine.

La dopamina

La dopamina è un neurotrasmettitore che assieme alla serotonina regola una serie di funzioni corporee quali il sonno, la digestione e l’umore. Esse sono prodotte direttamente dal sistema nervoso e nel caso della dopamina anche dalle ghiandole surrenali. La serotonina è associata a stati di felicità, concentrazione e calma, la dopamina, invece, alla produttività e all’attività avviando il cosiddetto “sistema della ricompensa”. La dopamina genera quel senso di benessere in presenza di piacere come il mangiare un cibo appetitoso, ascoltare la musica preferita, fare attività sportiva, fare attività sessuale. Nel caso delle slot machine la dopamina si può attivare in caso di vincita generando un piacere che attiva il desiderio di continuare a cimentarsi nel gioco confidando in ulteriori ricompense.

La sensazione del controllo

Ci sono esperienze che si generano con modalità casuali ma sulle quali si ritiene di esercitare un qual certo controllo. I giochi basati sulla casualità possono rientrare in questo tipo di esperienze. Nel caso delle slot machine le combinazioni che escono, vincenti o meno, sono generate in maniera casuale grazie a specifici algoritmi. In realtà una sequenza interamente casuale non esiste perché prima o poi, fatalmente ricomincerà il suo ciclo. Tuttavia, questo aspetto ha poca rilevanza quando le combinazioni casuali sono a milioni. Gli appassionati di slot, talvolta, possono esperire la sensazione di esercitare un certo controllo sulle combinazioni possibili.

Svago e socialità

Giocare online con le slot machine può essere anche un’esperienza socializzante nel momento in cui si decide di condividere con altri appassionati le proprie sensazioni ed esperienze. A questo scopo esistono chat e forum in cui gli utenti possono interagire tra loro anche durante una sessione di gioco. Infine, non va dimenticata la funzione di svago che queste attività ludiche possono esercitare. Passare qualche momento di divertimento alle slot machine consente di distogliere la mente dalle “sudate carte” o da tutti quegli impegni quotidiani che pur se svolti di buon grado finiscono per configurarsi come rutinari.