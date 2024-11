Artigiani del legno, come si diventa professionisti? Attrezzature e consigli

L’artigiano del legno è un mestiere antico, una figura capace di trasformare un materiale grezzo in opera d’arte. In questa era moderna non ha perso valore e continua a sorprendere avvalendosi di nuove attrezzature che facilitano il lavoro e aprono nuove possibilità creative. Scopriamo insieme come diventare un artigiano di questo materiale naturale e cosa utilizzare nel quotidiano.

Quali sono le attrezzature per lavorare il legno?

Le attrezzature moderne a disposizione, consentono di effettuare dei tagli precisi e rifiniture pulite anche su essenze dure o delicate. Queste non solo facilitano il lavoro, ma lo rendono maggiormente sicuro al fine che ci si possa concentrare sull’aspetto creativo.

In un laboratorio professionale alcuni di questi strumenti sono indispensabili ed ecco i più utilizzati.

Troncatrice elettrica

Esiste un macchinario tra i più impiegati da chi lavora il legno, ma anche l’acciaio e altri materiali duri particolari. Tra le consigliate, la troncatrice elettrica Würth è studiata appositamente per eseguire tagli inclinati o dritti con grande precisione, su assi di diverse dimensioni.

Si tratta di uno strumento che facilita il processo soprattutto nelle fasi preliminari della preparazione del legno, quando è necessario un lavoro di sagomatura secondo delle misure specifiche.

Pialla elettrica

Utilizzata per lisciare e livellare, la pialla elettrica è una versione moderna di quella manuale. Grazie alla sua precisione è possibile creare delle superfici omogenee e perfettamente lisce, con un risparmio di tempo notevole. Risulta utile anche per la rifinitura dei bordi o la riduzione dello spessore delle tavole.

Levigatrice orbitale

Utilizzata dagli artigiani per le rifiniture, preparando ogni tipo di essenza alla verniciatura o trattamento finale. La tipologia orbitale è apprezzata per la sua precisione, raggiungendo aree difficili senza danneggiare la superficie.

Trapano e avvitatore elettrico

Ci sono degli strumenti must have pratici e versatili, esattamente come il trapano e l’avvitatore elettrico. Questi sono capaci di realizzare fori di diverse dimensioni e permettere l’assemblaggio di varie parti del manufatto, ideali per i mobili o per le strutture complesse.

Seghetto alternativo

Il seghetto alternativo è uno strumento usato per realizzare dei tagli curvi e sagomati di piccole dimensioni, creando alcuni elementi decorativi. Non solo, serve anche ad adattare i pezzi alle specifiche esigenze di un progetto. La sua lama è oscillante per lavorare con precisione sui dettagli più piccoli e delicati.

Come diventare un vero artigiano del legno

Diventare un professionista del legno richiede impegno, pazienza e tanta pratica. Non basta solo possedere gli strumenti giusti: è essenziale conoscere le tipologie di essenze e imparare a riconoscerne le caratteristiche specifiche.

Il legno, infatti, non è un materiale omogeneo: ogni tipo di essenza ha le proprie particolarità, dai nodi alla venatura, fino alla durezza e flessibilità. Il percorso per intraprendere questo mestiere inizia con una formazione specifica e, successivamente, uno stage o apprendistato presso un laboratorio già avviato. La pratica è importante, proprio perché è indispensabile apprendere le tecniche di base utilizzando le attrezzature dedicate.

Un artigiano moderno, se indipendente, riveste il ruolo di imprenditore: per questo motivo sarà necessario sviluppare alcune competenze mirate alla gestione di un’attività. Un professionista moderno non si limita a creare, deve sapersi promuovere gestendo ordini e clienti nel miglior modo possibile.

Avere una propria identità artistica e un portafoglio di lavori diversificato può fare la differenza, soprattutto per chi desidera trasformare questa passione in una professione a tempo pieno.