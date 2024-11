Alassio celebra la giornata contro la violenza sulle donne e prosegue le iniziative nella settimana di sensibilizzazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa sera il Palazzo Comunale di Alassio sarà illuminato di arancione, colore simbolo della giornata che si celebra ogni 25 novembre.

L'assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, sottolinea: “In questa giornata vogliamo ribadiamo fortemente il nostro impegno nella lotta contro la violenza di genere, ed abbiamo rilanciato tramite i canali social del Comune di Alassio la nostra campagna informativa dedicata al #SignalforHelp, un gesto universale semplice e al tempo stesso fondamentale per segnalare le situazioni di abuso e di violenza”.

L’impegno del Comune di Alassio per sensibilizzare su questo tema proseguirà mercoledì 27 novembre, all’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio”, dove si terrà la presentazione del libro "100 donne vestite di rosso" di Alessia Cotta Ramusino, insieme alla giornalista Sara Tagliante che modererà l’incontro preceduto dai saluti Istituzionali del sindaco di Alassio Marco Melgrati e del consigliere del Comune di Alassio con incarico alle Pari Opportunità, Cinzia Salerno.

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio. Alessia Cotta Ramusino torna così a raccontare attraverso le pagine del suo libro 100 donne vestite di rosso come è nato e da dove è partito quello che ormai è diventato un vero e proprio movimento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e che si propone di diffondere la cultura del rispetto. Il libro si articola in 100 storie didascaliche e tocca tutti i temi e gli aspetti rilevanti dell’evoluzione da bambina a donna, attraverso il racconto delle esperienze di vita dell’autrice, in una successione cronologica, attraverso le descrizioni delle donne della sua famiglia, di figure femminili del mondo dello spettacolo, dei personaggi di fantasia, degli insegnanti, di tutti coloro che nella vita di una persona offrono modelli cui ispirarsi e che contribuiscono in maniera preponderante all’educazione, alla formazione, allo sviluppo, alla crescita e maturazione di un individuo di valore.

“Abbiamo imparato a conoscere le iniziative di Alessia Cotta Ramusino – dichiara il consigliere del Comune di Alassio con incarico alle Pari Opportunità, Cinzia Salerno - il 27 agosto del 2021 quando, insieme al sindaco Marco Melgrati e a tutta l'Amministrazione Comunale ci siamo impegnati per concludere insieme a lei la settimana del G20 delle donne con il suo iconico flashmob #100donnevestitedirosso”.

“100donnevestitedirosso – spiega l'autrice - ha ottenuto il riconoscimento nel 2022 alla Suprema Corte di Cassazione, come unico movimento italiano ‘non di importazione’, made in Italy, generato da istanze popolari provenienti dal tessuto sociale italiano, dalle donne che vivono in Italia, e che si fonda sulla nostra cultura ed è ispirato da valori e principi di matrice italiana”.