Quiliano: nuova concessionaria auto a Valleggia, ok unanime del Consiglio comunale

Nella seduta del 26 novembre, il Consiglio comunale di Quiliano ha approvato la delibera relativa allo Sportello Unico Attività Produttive per la realizzazione di un immobile ad uso produttivo destinato all'insediamento di una concessionaria auto con annessa officina, presso l'area situata in via Armando Diaz. Ok anche all'adozione dell'aggiornamento al vigente P.U.C. e del rapporto V.A.S.

Il progetto prevede lo smantellamento del capannone prefabbricato esistente e la costruzione di un nuovo manufatto, che sarà posizionato nell'area di fronte alla rotonda, tra i campi sportivi Dagnino e Chittolina, su un terreno dismesso da Tirreno Power, dove sorgevano le baracche di servizio. Nel 2020 era stato già raggiunto un accordo con Autoliguria per l'acquisto dell'area e la realizzazione di un polo dell'automobile.

I gruppi consiliari hanno unanimemente condiviso questo importante intervento urbanistico, che potrà garantire la creazione di circa 60 posti di lavoro, unitamente all'indotto che ne potrà derivare, contribuendo in tal modo all'arricchimento dell'offerta commerciale e industriale del territorio della Città di Quiliano.