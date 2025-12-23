 / Politica

Politica | 23 dicembre 2025, 11:34

Sanità e Bilancio, Foscolo (Lega): "Ok all’ordine del giorno per il sostegno alla telemedicina in Liguria"

"Un sistema che rende il diritto alla salute più equo e accessibile"

"La telemedicina e i servizi digitali territoriali sono modalità di erogazione dei servizi sanitari e il loro sviluppo in Liguria è importante per l’intero territorio ligure. Si tratta, infatti, di un sistema strutturato che garantisce la stessa qualità delle cure tradizionali, superando le barriere geografiche e temporali". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Uno strumento per rendere il diritto alla salute più equo e accessibile, che consente un’offerta adeguata alle necessità rilevate o espresse da tutti i cittadini. In Liguria i servizi che possono essere erogati attraverso le infrastrutture regionali sono la televisita, il teleconsulto, la teleassistenza e il telemonitoraggio".

"Sono pertanto soddisfatta che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta Bucci a predisporre una mappatura delle esperienze di telemedicina attualmente in essere sull’intero territorio e a programmare di conseguenza le più idonee iniziative per la sua implementazione", conclude. 

Redazione

