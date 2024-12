Galleria Rossello ad Albisola, incarico del Comune ad uno studio tecnico per le verifiche strutturali

Ripristino di tratti della passeggiata a mare a levante e situazione della galleria Rossello ad Albisola Superiore.

Queste le richieste presentate con un'interrogazione nel consiglio comunale di venerdì scorso dal gruppo di minoranza di Uniti per Albisola.

"È’ stato chiarito che è stato affidato un incarico ad un professionista per la redazione di una relazione. Data l’elevata entità dei lavori che dovrebbero essere svolti per il ripristino della passeggiata a mare a levante per i quali non ci sono attualmente risorse, non si intende accendere ad un mutuo in quanto non la si considera una necessità prioritaria, si darà priorità all’illuminazione della galleria e si prevede che Albisola Servizi se ne potrà occupare nel giro di un paio di mesi" ha detto la capogruppo di opposizione Stefania Scarone.

Nei mesi scorsi infatti dopo sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali sono emerse numerose problematiche relative ai distacchi delle lastre in acciaio presenti nella galleria Rossello e con lo scopo di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità delle persone è stato incaricato dal Comune uno studio tecnico professionale specializzato in verifiche strutturali di tutta la galleria S. Maria Rossello.

Sulla passeggiata invece dallo scorso novembre del 2023 la mareggiata aveva compromesso la struttura di sostegno della balconata presente in località Torre e per questo il sindaco Maurizio Garbarini aveva firmato un'ordinanza di interdizione.

Dopo un anno però l'area è ancora transennata e il Comune sta pensando di dar vita ad un progetto per la riqualificazione definitiva.