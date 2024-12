Carmen Russo protagonista di una serata speciale ad Albenga il 13 dicembre

Si svolgerà venerdì 13 dicembre l'attesa cena spettacolo all'ADMIRAL Bingo di Albenga. Un evento da non perdere, parte di una serie di iniziative che coinvolgeranno molte sale ADMIRAL in tutta Italia nei prossimi mesi. La serata avrà come ospite d'onore la ballerina, attrice e showgirl Carmen Russo, nuovo volto del brand ADMIRAL.

Insomma dopo la serata evento del 22 Novembre, che ha visto protagonista la città di Bologna, ora tocca ad Albenga accogliere tutti gli appassionati tra musica, intrattenimento e piatti della tradizione gastronomica.

Cena Spettacolo ADMIRAL ad Albenga con la partecipazione di Carmen Russo

Carmen Russo raggiungerà l'ADMIRAL Bingo di via Italia ad Albenga per una cena spettacolo all'insegna dell'intrattenimento. La gaming hall si trasformerà in un palcoscenico dove si fonderanno divertimento e alta cucina, impreziosito dall'inconfondibile atmosfera delle sale ADMIRAL. I presenti potranno gustare una vasta gamma di proposte culinarie raffinate e godere della musica live di Antonio delle Donne, artista noto al pubblico televisivo come cantante, presentatore, imitatore e cabarettista.

L'evento mira a offrire un intrattenimento di alto livello, in linea con lo stile elegante di ADMIRAL. Sarà una serata animata da musica, eleganza e buon cibo, pensata per offrire ai partecipanti un'esperienza esclusiva. Inoltre, sarà l'occasione per incontrare Carmen Russo, che con la sua energia renderà la serata ancora più speciale.

L'iniziativa segue il successo dell'evento ADMIRAL dello scorso novembre a Bologna, dove Carmen Russo, madrina della serata inaugurale, ha deliziato i fan con il tradizionale taglio della torta. A sorpresa, ha partecipato anche il marito della showgirl, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, noto per la sua recente esperienza al Grande Fratello Vip.

ADMIRAL sceglie Carmen Russo come testimonial: stile, accoglienza e passione

La partecipazione di Carmen Russo all'evento di Albenga si inserisce nel nuovo percorso intrapreso dalle sale ADMIRAL. La scelta della famosa showgirl come testimonial riflette la volontà di associare il brand a una figura amata dal pubblico e riconosciuta per carisma, ospitalità, eleganza ed energia; valori che incarnano la filosofia di ADMIRAL, da sempre orientata all'eccellenza e all'accoglienza.

ADMIRAL si distingue per un'offerta di gioco di qualità superiore, impegnandosi a garantire un ambiente raffinato in cui l'ampia varietà di proposte si unisce a sicurezza, responsabilità e momenti indimenticabili. Con queste basi, Carmen Russo sarà madrina di numerosi altri eventi che, da qui ai prossimi mesi, allieteranno le sale ADMIRAL in tutta Italia. Dopo le serate di Bologna e Albenga, sono già pianificati molti appuntamenti in diverse gaming hall del Paese.

Per rimanere aggiornati su tutti gli eventi esclusivi in programma, è possibile seguire il profilo Instagram di Carmen Russo o i canali social dell’azienda: su Facebook con la pagina ufficiale Admiral Lifestyle e su Instagram con il profilo Admiral.lifestyle.

La cena spettacolo all'ADMIRAL Bingo di Albenga con Carmen Russo è aperta a tutti: clienti affezionati, nuovi visitatori e appassionati. L'ingresso all'evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. L'appuntamento è per venerdì 13 dicembre, dalle ore 18.00, presso l'ADMIRAL Bingo di via Italia 35 ad Albenga.