Noleggio a lungo termine: la soluzione di mobilità ideale per le aziende

Il successo di un qualsiasi tipo di impresa si basa anche sulla capacità della stessa di gestire ogni aspetto relativo ai costi aziendali, un fattore che è in grado di fare la differenza quando operato con successo. Tra le spese più importanti di un’azienda vi è senza dubbio quella relativa alla gestione del parco auto, messo a disposizione di amministratori e dipendenti per svolgere la loro professione.

Prima di acquisire delle nuove vetture, un’azienda calcola sempre il TCO, ovvero il Total Cost of Ownership, che include spese quali valore dell’auto, manutenzione, assicurazione, svalutazione, tasse autostradali e imprevisti di varia natura.

Spese di questo genere possono certamente non essere eccessive se si parla di un numero esiguo di vetture, ma se si ha bisogno di molte auto può rivelarsi una spesa da non sottovalutare. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, un numero sempre più alto di imprese ha scelto di affidarsi al noleggio a lungo termine, un servizio che permette alle aziende di risparmiare notevolmente sulla gestione del parco auto attraverso il pagamento di un canone mensile prestabilito.

Esso consente inoltre di poter scegliere tra una vasta gamma di vetture in noleggio a lungo termine senza dover badare al prezzo dell’auto in questione, oltre a diversi altri benefici che esploreremo più avanti.

Perché il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione ottimale per le aziende

Il primo grande vantaggio che questa tipologia di contratto concede alle imprese è quello di poter pianificare con precisione le spese. Il noleggio a lungo termine prevede infatti un canone fisso, il che consente di sapere con precisione quanto si andrà a spendere mensilmente senza dover temere spese impreviste nella gestione dell’auto.

Un altro grande beneficio di questo servizio risiede negli incentivi fiscali che fornisce alle aziende, dando ad esse modo di dedurre i costi relativi alle imposte dirette e detrarre conseguentemente l’IVA. Questi incentivi variano in base alla collocazione fiscale della vettura, ma possono arrivare potenzialmente fino al 100% di detraibilità.

Il noleggio a lungo termine offre inoltre la possibilità di noleggiare qualsiasi tipo di veicolo in base alle esigenze dell’impresa, compresi quelli elettrici o di natura ibrida, oggi tra le più gettonate in termini di sostenibilità. Importantissimo sottolineare che la gestione della flotta d’auto che eventualmente si decide di noleggiare è totalmente delegata alla società che ha fornito il servizio, un fattore che permette all’azienda di focalizzarsi esclusivamente sul core business.

Il vantaggio più ovvio, infine, è rappresentato dai costi, visto che il noleggio a lungo termine consente di evitare grossi investimenti, richiesti per l’acquisto delle varie vetture.

Quali servizi prevede il noleggio a lungo termine per aziende?

Il canone mensile comprende non soltanto l’utilizzo della vettura, ma anche una serie di servizi associati al suo mantenimento, tra cui diverse tipologie di assicurazioni (RCA, ma è possibile aggiungere Kasko, Furto e Incendio ecc.), manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e assistenza.

Esistono poi servizi extra di grande rilevanza che, però, richiedono un sovraprezzo del canone come il cambio degli pneumatici e la sostituzione della vettura.