“Metamorfosi incontra Volti di comunità”: ultimi giorni per sostenere il libro di Munerol e Massolo

È stata attivata una campagna di crowdfunding dedicata al progetto dell’attrice e scrittrice Alessandra Munerol e del fotografo Silvio Massolo. Il libro raccoglie storie di rinascita e trasformazione personale, frutto di un percorso artistico iniziato quattro anni fa tra teatro, fotografia e scrittura

Tappa diffusa questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per parlare del progetto "Metamorfosi incontra Volti di comunità", nato dalla sensibilità e creatività di Alessandra Munerol e Silvio Massolo. Un’attrice e scrittrice e un fotografo si incontrano e, da progetti artistici portati avanti individualmente, nascono idee che si sviluppano in un ciclo artistico dalle mille sfaccettature.

Il progetto prende vita inizialmente con “Metamorfosi”, ideato da Alessandra Munerol durante il difficile periodo della pandemia da Covid. L’idea centrale è quella di raccogliere storie di persone che hanno vissuto una trasformazione profonda nel rapporto genitore-figlio, indagando le dinamiche intime e spesso silenziose che attraversano queste relazioni. Le testimonianze, raccolte dall’attrice loanese, diventano poi interpretazioni artistiche attraverso videoregistrazioni condivise sui social.

Con il tempo, il progetto si espande: Alessandra Munerol incrocia la strada del fotografo Silvio Massolo, che arricchisce il lavoro con immagini capaci di catturare l’essenza di queste trasformazioni. Da qui si sviluppano nuove dimensioni artistiche, includendo una rappresentazione teatrale, una mostra fotografica e, infine, il libro “Metamorfosi incontra Volti di comunità”, attualmente in fase di pubblicazione grazie a una campagna di crowdfunding.

Lanciata per sostenere la stampa del libro, la raccolta fondi ha l’obiettivo di raggiungere i 5000 euro. Una cifra che, se raggiunta, permetterà di trasformare in realtà un progetto che ha richiesto quattro anni di intenso lavoro. La campagna sta vivendo le sue battute finali, con grande coinvolgimento da parte della comunità che ha sostenuto fin dall’inizio questa iniziativa.

Il progetto è stato presentato lo scorso 22 novembre nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano, in un evento organizzato dal Lions Club Loano Doria, in collaborazione con Casa Cultural e Le mani e le nubi Teatro, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

Il libro “Metamorfosi incontra Volti di comunità” raccoglie le storie di persone comuni che, attraverso il racconto del proprio viaggio nel disagio, nella malattia o nella sofferenza, testimoniano una rinascita. Ogni testimonianza è una finestra aperta sulle battaglie interiori che spesso restano invisibili agli occhi degli altri, ma che sono capaci di rivelare una forza incredibile e una nuova percezione di sé stessi.

Un progetto che vuole essere un invito alla condivisione, perché raccontarsi significa spesso alleggerire il peso delle proprie esperienze e dare forza a chi, in silenzio, affronta sfide simili.

Il libro non è solo una raccolta di storie, ma un viaggio collettivo che celebra la resilienza umana e la capacità di trasformare il dolore in forza, il disagio in una nuova consapevolezza. Una vera e propria metamorfosi, raccontata con parole e immagini che sanno emozionare e far riflettere.

#ILBELLOCISALVERÀ