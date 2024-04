Varazze, alla ricerca del papà biologico: l'appello di Serena

Dopo anni scopre che il suo papà in realtà non è il suo vero genitore biologico e allora ha deciso di cercarlo. Partendo da Varazze.

"E così la mia storia è cambiata. Le mie radici, l'uomo che pensavo fosse mio padre non è mio padre, un grande segreto che è venuto fuori la scorsa estate. Il prossimo fine settimana, a seguito della mia ricerca, distribuirò volantini a Varazze, in Italia, e forse aiuterà anche a farlo - continua - Quindi, carissime persone, condividete questo post. Non so quasi nulla dell'uomo che mi ha generato eppure voglio ancora fare questo tentativo. Sembra così strano e vuoto non sapere chi sia l'altra metà".