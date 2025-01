Incendi di Capodanno a Savona e Urbe: intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 7..00: Spento l'incendio a Urbe, in bonifica il rogo di Savona

----

Un Capodanno all'insegna, purtroppo, degli incendi.

Poco dopo la mezzanotte del nuovo anno infatti è stato lanciato l'allarme per un rogo in via San Nazario a Savona e ad Urbe a San Pietro d'Olba

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di diverse squadre della protezione civile.

Si stanno susseguendo inoltre diverse segnalazioni di incendi in altre zone del savonese. Molteplici gli interventi per cassonetti andati a fuoco.

Ad Alassio un "botto" sarebbe stato lanciato nei pressi di un ristorante e una persona nel "fuggi fuggi" generale per paura sarebbe caduta. Fortunatamente le sue ferite sono state giudicate lievi dai sanitari.

A Millesimo in località Melogno ha preso fuoco il tetto di un'abitazione. Non si sono registrati feriti.