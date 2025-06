Tragedia in mare a Celle Ligure, muore annegato un turista svizzero: intervenuto l’elisoccorso Drago (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18.50: Purtroppo si è verificato un decesso per annegamento in mare. Si tratta di un cittadino di nazionalità svizzera. I sommozzatori che erano sull'elisoccorso Drago hanno recuperato il corpo dell'uomo deceduto e lo hanno consegnato alla Capitaneria di Porto. Poi è stato portato al porticciolo turistico di Celle.

E' stato tempestivamente informato il Pubblico Ministero di turno Giovanni Battista Ferro.

***

Intervento di soccorso in mare nel tardo pomeriggio di oggi a Celle Ligure.

L’allarme è scattato intorno alle 17.20 in zona Piani di Celle località Bouffou per una persona in mare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, la Croce Rossa di Varazze, i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia Locale. Allertato anche l’elisoccorso Drago, decollato da Genova che ha sorvolato per qualche minuto lo specchio acqueo cellese.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO