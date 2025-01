Per cosa è famosa la Mongolia? Luoghi e curiosità del paese asiatico

Dai panorami mozzafiato del Deserto del Gobi ai tesori archeologici dell'antica capitale Karakorum, la Mongolia è una meta che affascina i viaggiatori più avventurosi.

Il vastissimo stato dell'Asia incastonato tra Russia e Cina, è una terra di contrasti che attira viaggiatori da tutto il mondo alla ricerca di paesaggi incontaminati, tradizioni millenarie e siti archeologici unici. Il Paese offre una grande varietà di attrazioni, dalle moderne città come la capitale Ulan Bator fino ai parchi nazionali che preservano l'habitat di specie rare come il cavallo di Przewalski. Questa guida vi porterà alla scoperta dei luoghi più famosi e imperdibili della Mongolia.

Il viaggio in questo paese asiatico non può che iniziare dalla vibrante capitale Ulan Bator. Questo importante centro economico e culturale – che, non a caso, è incluso nei viaggi di gruppo in Mongolia di Stograntour, noto tour operator di viaggi avventura – racchiude in sé l'essenza del Paese, con una parte storica della città dichiarata monumento culturale. Qui si possono visitare siti di grande interesse come il Monastero di Gandantegchenlin, uno dei più importanti centri buddisti della Mongolia con le sue architetture tradizionali e le imponenti statue. La città offre anche musei come il Museo Nazionale della Mongolia, dove ammirare reperti che raccontano la storia millenaria del Paese.

A pochi chilometri dalla capitale si erge il maestoso Monumento a Gengis Khan, la più grande statua di un cavaliere al mondo. Questa imponente scultura in acciaio inossidabile, alta 40 metri, raffigura il leggendario condottiero mongolo che nel XIII secolo fondò il più vasto impero della storia. Dalla cima si può godere di una vista panoramica sulle steppe circostanti. Il complesso include anche un'area ricreativa e un museo dedicato alla vita di Gengis Khan.

Lasciata la capitale, il viaggio prosegue verso una delle meraviglie naturali della Mongolia: il Deserto del Gobi. Questa vasta distesa, che occupa quasi un terzo del Paese, colpisce per i suoi paesaggi surreali fatti di dune di sabbia, canyon, formazioni rocciose e persino ghiacciai perenni come quello di Yolyn Am. Il Gobi è anche un paradiso della biodiversità, con specie uniche al mondo come il cammello della Battriana e il raro orso del Gobi. Un'esperienza indimenticabile è il pernottamento in una gher, la tradizionale tenda dei nomadi mongoli, sotto un cielo stellato lontano dalle luci della civiltà.

Un altro sito storico di grande fascino è l'antica città di Karakorum, fondata nel 1220 da Gengis Khan come capitale del suo vasto impero. Oggi della città rimangono solo rovine, ma è possibile visitare il monastero di Erdene Zuu, il più antico della Mongolia, fondato nel XVI secolo sulle rovine della città. Il monastero è un gioiello dell'architettura buddista, con i suoi 108 stupa bianchi che circondano le costruzioni in legno dipinte di rosso e oro.

Per immergersi nella natura incontaminata della Mongolia, il Parco Nazionale Gorkhi-Terelj è una meta obbligata. Situato a due ore di auto dalla capitale, questo parco montano offre scenari mozzafiato, con le sue valli, fiumi, foreste e singolari formazioni rocciose come la famosa "Turtle Rock". Qui si possono praticare attività all'aria aperta come trekking, equitazione e arrampicata o semplicemente rilassarsi in una gher ammirando il paesaggio. Il parco ospita anche nomadi che allevano yak, cavalli e cammelli, offrendo uno spaccato di vita tradizionale mongola.

Un altro gioiello naturale è il Lago Khuvsgul, il più grande lago di acqua dolce della Mongolia situato in una regione ricca di foreste e montagne. Le sue acque cristalline e gli scenari circostanti offrono numerose opportunità per trekking, pesca, campeggio e osservazione della fauna selvatica come alci, volpi e persino l'orso bruno. In inverno il lago gela completamente e diventa un'enorme distesa di ghiaccio che attira pattinatori e ciclisti.

Per un'immersione ancora più profonda nella natura incontaminata della Mongolia, il Parco Nazionale Altai Tavan Bogd nella regione occidentale del Paese è un must. Qui si trovano le cinque vette più alte della Mongolia, laghi alpini di un blu intenso e siti archeologici come i petroglifici di Tavan Bogd, dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il parco è anche un paradiso per gli amanti del trekking, con numerosi sentieri che si snodano tra paesaggi mozzafiato.

Un'altra area protetta di grande interesse è il Parco Nazionale di Hustai, a due ore di auto dalla capitale. Questo parco è noto per essere l'habitat del cavallo di Przewalski, l'unico vero cavallo selvaggio rimasto al mondo. Estinto in natura, il cavallo di Przewalski è stato reintrodotto con successo in Mongolia grazie a programmi di conservazione. Oltre a questi affascinanti equini, il parco ospita altre specie di fauna selvatica come cervi, gazzelle, lupi e aquile delle steppe.

Per quanto riguarda l'alloggio, oltre ai piccoli hotel nelle città principali, si può scegliere di pernottare nelle tradizionali gher gestite da comunità nomadi, un'esperienza unica per immergersi nello stile di vita locale.

La cucina mongola è un altro aspetto affascinante da scoprire durante il viaggio. Essendo basata principalmente sulla carne e i latticini, offre piatti sostanziosi come il famoso Buuz (ravioli di carne), lo Khorkhog (montone cotto con le pietre) e vari piatti a base di yak e cavallo. Da non perdere anche l'Airag, il tradizionale latte di cavalla fermentato, e il Suutei Tsai, un tè salato con latte.

In conclusione, la Mongolia è una meta che offre un'infinità di attrazioni naturali, storiche e culturali, capaci di soddisfare i viaggiatori più curiosi e avventurosi. Dalle moderne città alle distese incontaminate, dai siti archeologici ai festival tradizionali, questo affascinante Paese nel cuore dell'Asia è pronto a regalare esperienze indimenticabili a chiunque sia pronto a intraprendere un viaggio fuori dal comune.