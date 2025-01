Manutenzione dei mobili in legno: tutto quello che c’è da sapere

I mobili in legno sono un must: lo stile industrial, il nordico, il rustico e il classico lo prediligono come materiale. Per preservarne la durata e la bellezza negli anni è importante però prendersene cura; si tratta di un materiale vivo e nobile, capace di conferire calore agli ambienti, ma allo stesso modo usura, umidità e segni del tempo ne mutano l’aspetto.

L’importanza della pulizia quotidiana

Uno dei primi aspetti da non sottovalutare è l’igiene. I mobili in legno vanno spolverati quotidianamente, evitando che si accumuli lo sporco: meglio utilizzare un panno morbido in microfibra e prodotti ad hoc, evitando invece spugne abrasive e detergenti aggressivi che potrebbero rovinare il legno.

Protezione del legno con i prodotti giusti

Il secondo consiglio che vogliamo darti è quello di nutrire e lucidare il legno: periodicamente va applicato un prodotto nutriente, tra cui cere, oli e altri specifici. Basterà stenderlo con un panno e seguire le indicazioni del flacone ma in fase di restauro e con una buona periodicità va invece utilizzata una vernice per legno come quelle professionali e di alta qualità vendute da Zambottovernici.com che aiutano a mantenere la bellezza nel tempo e a garantire una maggiore durata agli elementi d’arredo.

Il materiale va poi protetto dai cambiamenti climatici: umidità, luce e temperatura possono causare delle deformazioni e crepe soprattutto se il tavolo o il mobile non è stato precedentemente trattato con i prodotti che ti abbiamo appena suggerito.

Intervenire sui graffi e macchie

Nonostante le tante attenzioni, un oggetto molto utilizzato potrebbe avere dei segni accidentali. Se si tratta di graffi superficiali l’intervento è facile e si può svolgere autonomamente tra le mura domestiche: basterà infatti utilizzare una noce sgusciata e un po’ d’olio per attenuare l’abrasione. I segni più profondi invece hanno bisogno di una carteggiatura e poi una nuova mano di vernice per il legno e quindi una finitura.

E se invece ci fosse una macchia? Caffè, vino, pennarelli sono solo alcuni esempi di ciò che potrebbe macchiare il tuo tavolo o altra superficie nel suddetto materiale. A questo punto potresti farti aiutare da composti ad hoc smacchianti ad hoc oppure utilizzare un impasto unendo bicarbonato e acqua per provare a trattare la macchia. Più si è tempestivi e rapidi nell’intervento e più sarà facile rimuoverla.

Quotidianità e manutenzione straordinaria

Sia con attenzioni quotidiane, evitando di appoggiare oggetti troppo caldi o freddi a contatto diretto della superficie, pulendo in modo tempestivo e utilizzando prodotti idonei, sia con interventi di manutenzione e restauro che richiedono finiture speciali e l’utilizzo di vernici e cerature ad hoc è possibile massimizzare la durata dei mobili in legno.

Come avrai capito, prevenire è meglio che curare. Se ti occuperai dei tuoi mobili nel tempo manterranno l’aspetto elegante ed esclusivo senza dover richiedere interventi costosi; se invece stai dando una seconda vita ad arredi datati sostenendo l’economia circolare dovrai mettere in pratica tutti i consigli che ti abbiamo fornito per fare in modo che possa durare a lungo facendo sì che ogni dettaglio e sfumatura siano valorizzati a dovere.